أرتيتا يريد تحقيق آرسنال لأقصى استفادة بعد العودة لدوري أبطال أوروبا

ويلعب آرسنال الذي يشارك في البطولة للمرة الأولى، منذ موسم 2016-2017، مع أيندهوفن وإشبيلية بطل الدوري الأوروبي ولانس في المجموعة الثانية.

وقال أرتيتا للصحفيين قبل استضافة أيندهوفن على ملعب الإمارات، غدًا الأربعاء: "في كل مرة شاهدت (المسابقة)، ولم نكن بها شعرت بذلك، وهذا النادي يجب أن يكون في دوري أبطال أوروبا".

وأضاف: "لقد كانت عملية تطور، لكننا هنا وعلينا تحقيق أقصى استفادة الآن، إنها دائمًا عملية تعلم، وأعتقد أننا فعلنا ذلك وتطورنا كفريق، وقمنا بتطوير التشكيلة، ونستحق أن نكون هنا".

وتابع: "نحن فخورون ومتحمسون، لقد مرَّ وقت طويل منذ مشاركتنا في هذه البطولة، وهذه المرة الأولى لي كمدرب وأنا أتطلع لذلك حقًا".