أرتيتا يريد تحقيق آرسنال لأقصى استفادة بعد العودة لدوري أبطال أوروبا
قال ميكل أرتيتا مدرب آرسنال الإنجليزي إن فريقه يستحق المنافسة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم موضحًا رغبته بتحقيق أقصى استفادة بعد العودة إلى البطولة عقب غياب 6 سنوات.
ويلعب آرسنال الذي يشارك في البطولة للمرة الأولى، منذ موسم 2016-2017، مع أيندهوفن وإشبيلية بطل الدوري الأوروبي ولانس في المجموعة الثانية.
وقال أرتيتا للصحفيين قبل استضافة أيندهوفن على ملعب الإمارات، غدًا الأربعاء: "في كل مرة شاهدت (المسابقة)، ولم نكن بها شعرت بذلك، وهذا النادي يجب أن يكون في دوري أبطال أوروبا".
وأضاف: "لقد كانت عملية تطور، لكننا هنا وعلينا تحقيق أقصى استفادة الآن، إنها دائمًا عملية تعلم، وأعتقد أننا فعلنا ذلك وتطورنا كفريق، وقمنا بتطوير التشكيلة، ونستحق أن نكون هنا".
وتابع: "نحن فخورون ومتحمسون، لقد مرَّ وقت طويل منذ مشاركتنا في هذه البطولة، وهذه المرة الأولى لي كمدرب وأنا أتطلع لذلك حقًا".
وواجه النادي الإنجليزي منافسه أيندهوفن في الدوري الأوروبي، العام الماضي، وفاز كل فريق بالمباراة التي أُقيمت على ملعبه في دور المجموعات.
وقال أرتيتا: "علينا التعامل مع المباراة مثل أي مباراة أخرى، واعتدنا مواجهة منافسين أقوياء كل أسبوع في الدوري الإنجليزي، ولن يكون هناك أي اختلاف غدًا".
وواصل: "سنلعب، غدًا، أمام فريق جيد جدًا، واعتاد الفوز، وأنا متأكد من أن الاختبار سيكون صعبًا".
وسيفتقد آرسنال المهاجم جابرييل مارتينيلي الذي غادر الملعب بسبب إصابة عضلية في فوز الفريق 1-صفر على مضيفه إيفرتون، يوم الأحد الماضي.
وقال أرتيتا: "لقد شعر بشيء ما في عضلات الفخذ الخلفية، وعلينا إجراء بعض الفحوصات الإضافية".
وأضاف المدرب الإسباني أن المهاجم البرازيلي قد يلحق بمواجهة توتنهام الغريم المحلي في الدوري يوم الأحد المقبل.