الاتحاد العراقي يوقع عقدًا مع الليغا لتنظيم دوري المحترفين

وحضر التوقيع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي وافق على تخصيص ميزانية ضخمة لإطلاق المشروع بهدف تطوير الكرة العراقية.

وتأخر الإعلان عن الاحتفالية بسبب تأخر وصول طائرة تيباس بسبب الأحوال الجوية.

ويتصدر الشرطة (بطل الموسم الماضي، جدول ترتيب الدوري العراقي ويملك 64 نقطة من 31 مباراة ويتقدم بنقطتين عن القوة الجوية الثاني والذي لعب أيضًا 31 مباراة. في حين يحتل الزوراء المركز الثالث وحصد 57 نقطة من 32 مباراة، ويتبعه الكهرباء وحصد 54 نقطة من 32 مباراة.