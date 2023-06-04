الاتحاد العراقي يوقع عقدًا مع الليغا لتنظيم دوري المحترفين
وقع الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأحد، اتفاقية شراكة مع رابطة الدوري الإسباني لتنظيم دوري المحترفين العراقي.
ويمتد العقد بين الاتحاد العراقي لكرة القدم مع رابطة الدوري الإسباني لمدة 3 سنوات، يبدأ من الموسم المقبل.
ووقع خافير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني (الليغا) العقد في العاصمة العراقية بغداد مع عدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم.
وحضر التوقيع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي وافق على تخصيص ميزانية ضخمة لإطلاق المشروع بهدف تطوير الكرة العراقية.
وتأخر الإعلان عن الاحتفالية بسبب تأخر وصول طائرة تيباس بسبب الأحوال الجوية.
ويتصدر الشرطة (بطل الموسم الماضي، جدول ترتيب الدوري العراقي ويملك 64 نقطة من 31 مباراة ويتقدم بنقطتين عن القوة الجوية الثاني والذي لعب أيضًا 31 مباراة. في حين يحتل الزوراء المركز الثالث وحصد 57 نقطة من 32 مباراة، ويتبعه الكهرباء وحصد 54 نقطة من 32 مباراة.