خفايا عودة "ثور" أنشيلوتي

وقالت صحيفة ماركا، أظهر أنشيلوتي مرة أخرى ثقته الكبيرة في ألفارو رودريغيز حيث يعد أحد اللاعبين الذين يقدمون أقصى قدر من الأمان عندما يتعلق الأمر بالمراهنة عليهم.

وفي مباراة شهدت أقصى قدر من التوتر حتى صافرة النهاية، أجرى المدرب ثلاثة تغييرات فقط: مودريتش، وسيبايوس، وألفارو، إذ لعب المهاجم الشاب 4 دقائق بالفعل.

ولكن بعيدًا عن عدد الدقائق، ما يهم هو أن أنشيلوتي لم يتردد في اختياره قبل أردا غولر على سبيل المثال في اللحظات الحاسمة.

وكشفت ماركا أسباب إعجاب أنشيلوتي باللاعب حيث أشارت إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بمكانته كمرجع للمهاجم رقم 9 بسبب الطول والقوة البدنية وإجادة ألعاب الهواء ولكن أيضًا لشغفه والتزامه وتفانيه.