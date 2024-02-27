خفايا عودة "ثور" أنشيلوتي
تحدثت صحيفة ماركا الإسبانية، عن اهتمام كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد وقناعته بأحد شباب النادي مرة أخرى.
وحصل عدد من شباب ريال مدريد على فرص متقطعة هذا الموسم.
وظهر المهاجم الأوروغوياني ألفارو رودريغز مرة أخرى مع فريق ريال مدريد خلال مباراة إشبيلية بعد مرور عام كامل على هدفه الهام في مرمى أتلتيكو مدريد.
وقالت صحيفة ماركا، أظهر أنشيلوتي مرة أخرى ثقته الكبيرة في ألفارو رودريغيز حيث يعد أحد اللاعبين الذين يقدمون أقصى قدر من الأمان عندما يتعلق الأمر بالمراهنة عليهم.
وفي مباراة شهدت أقصى قدر من التوتر حتى صافرة النهاية، أجرى المدرب ثلاثة تغييرات فقط: مودريتش، وسيبايوس، وألفارو، إذ لعب المهاجم الشاب 4 دقائق بالفعل.
ولكن بعيدًا عن عدد الدقائق، ما يهم هو أن أنشيلوتي لم يتردد في اختياره قبل أردا غولر على سبيل المثال في اللحظات الحاسمة.
وكشفت ماركا أسباب إعجاب أنشيلوتي باللاعب حيث أشارت إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بمكانته كمرجع للمهاجم رقم 9 بسبب الطول والقوة البدنية وإجادة ألعاب الهواء ولكن أيضًا لشغفه والتزامه وتفانيه.
واللافت هو أن أنشيلوتي أشرك اللاعب في مباريات حاسمة، مثل: الديربي، والكلاسيكو، ومباراة إشبيلية، وهذا يعني ثقة كبيرة في المهاجم الشاب الملقب بـ"الثور".
حسب ماركا، فإن فيدي فالفيردي له علاقة كبيرة بألفارو رودريغز إذ يعتبره المهاجم الشاب صديقه وقدوته ما أسهم في منحه بعض صفاته المتعلقة بالشغف والتفاني والالتزام وبذل كل ما في وسعه داخل الملعب.
ولم يكن ألفارو، ثاني هدافي كاستيا هذا الموسم برصيد ستة أهداف، ضمن خطط أنشيلوتي لفترة طويلة، لكن ثقة المدرب في المهاجم، الذي أمطره بالثناء الموسم الماضي، ظلت دائمًا على حالها، والآن مع غياب خوسيلو للإصابة سوف يستعيد مكانته كـ"ثور لأنشيلوتي".