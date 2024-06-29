رسميا.. الترجي التونسي يضم الحارس بشير بن سعيد لمدة 3 سنوات
أعلن الترجي بطل الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت عن تعاقده مع الحارس البشير بن سعيد لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الاتحاد المنستيري وصيف بطل الدوري.
ونشر الترجي مساء اليوم السبت خبر ضم بن سعيد (29 عاما) وذلك في منشور مقتضب عبر منصة "ترجي بلوس" وذلك بعد الانتهاء من كافة إجراءات الصفقة.
وسيلعب بن سعيد الحارس الأول لمنتخب نسور قرطاج، في صفوف ترجي حتى 30 يونيو 2027، وذلك بعد أن قضى 6 سنوات مع الاتحاد المنستيري الذي ساهم في تتويجه بكأس تونس وكأس السوبر التونسي في موسم 2019 ـ 2020.
وبدأ البشير بن سعيد المولود في نوفمبر 1994 مسيرته الكروية مع مستقبل قابس الفريق الذي صعد منذ أسبوع إلى دوري الدرجة الأولى قبل أن ينضم للاتحاد المنستيري في 2018.
وخاض بن سعيد 17 مباراة مع منتخب تونس كما كان الحارس الأول لنسور قرطاج في أمم إفريقيا 2024 في الكاميرون.
يشار إلى أن انضمام بن سعيد هو أول صفقات الترجي الصيفية، فضلا عن تجديد عقد مدافعه ياسين مرياح لمدة موسمين.