أول أزمة تواجه وليد صلاح الدين مع إمام عاشور

يواجه وليد صلاح الدين، مدير الكرة الجديد بالنادي الأهلي المصري، أول أزمة داخل غرف تغيير ملابس الفريق الأحمر مع إمام عاشور، نجم الفريق، في سعيه لتمديد تعاقد اللاعب.

وكان إمام عاشور أحد أهم أسباب تتويج الأهلي بالبطولات في الفترة التي تواجد فيها مع الفريق، كما يتبقى في عقده موسمان باستثناء الموسم الحالي.

أخبار ذات علاقة ليس إمام عاشور فقط.. زيزو يضع الأهلي في ورطة كبرى مع 4 نجوم

أخبار ذات علاقة حقيقة صور الكشري.. هل تعمد إمام عاشور استفزاز زيزو مجددًا؟

وكان الأهلي سعى منذ فترة إلى قطع الطريق على الأندية الراغبة في إغراء إمام عاشور بشراء عقده، خاصة الأندية الخليجية، والعمل على تعديل عقده وتجديده لعدة مواسم مقبلة، ولكن الإدارة قررت إيقاف المفاوضات الفترة الماضية بسبب سوء نتائج الفريق تحت قيادة المدرب السابق خوسيه ريبيرو، الذي رحل برفقة جهازه المعاون، وتولى المسؤولية حاليا عماد النحاس، ويعاونه وليد صلاح الدين في منصب مدير الكرة، حيث يسعى لإعادة الهدوء والانضباط لغرفة ملابس الفريق الأحمر.

وقال مصدر مقرب من إمام عاشور في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن "وليد صلاح الدين، مدير الكرة الجديد بالأهلي، طلب عقد جلسة مع اللاعب لاستئناف مفاوضات تجديد تعاقده".

أخبار ذات علاقة خطوة تفجر أزمة.. هل تعمد إمام عاشور عصيان أوامر الخطيب؟

وأضاف: "إمام ليس لديه مانع من الجلوس مع وليد صلاح الدين لتمديد وتعديل عقده".

وتابع المصدر: "الأزمة الحالية هي أن وليد صلاح الدين طلب الجلوس مع إمام عاشور بمفرده دون وجود وكيل أعماله آدم وطني، الذي منع النادي التعامل معه الفترة الماضية بسبب دوره في رحيل وسام أبو علي، مهاجم الفريق السابق، إلى كولومبوس كرو الأمريكي".

وأوضح المصدر أن "إمام عاشور أبلغ وليد صلاح الدين أنه وقّع على عقود وكالة وتسويق مع آدم وطني ولا بد من حضوره في جلسة التفاوض بناء على شروط هذا العقد".

واختتم: "وليد صلاح الدين لم يمنح إمام أي رد، حتى الآن، وطلب منه الانتظار من أجل العودة إلى محمد يوسف، المدير الرياضي، لحسم هذا الأمر".

ولعب إمام عاشور مع الأهلي حتى الآن 86 مباراة، سجل خلالها 30 هدفا وقدم 19 تمريرة حاسمة.

ويغيب إمام عاشور عن الأهلي منذ كأس العالم للأندية بسبب الإصابة.

وتعافى إمام من الإصابة وبدأ في المشاركة في التدريبات الجماعية للأهلي في الفترة المقبلة، استعدادا لاستئناف الدوري المصري عقب نهاية فترة التوقف الدولي.

ويلعب الأهلي بعد عودة الدوري المصري ضد إنبي في الجولة السادسة من المسابقة.