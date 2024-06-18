تغطية مباشرة.. مباراة البرتغال والتشيك في كأس أوروبا
يستهل المنتخب البرتغالي بطل أوروبا 2016 مشاركته في نهائيات أمم أوروبا 2024 بمواجهة التشيك مساء الثلاثاء في ثاني مباريات المجموعة السادسة.
ويقود كريستيانو رونالدو منتخب البرتغال في المشاركة السادسة في تاريخ النهائيات لنجم النصر السعودي، فيما سيكون إلى جانبه في خط الهجوم رافائيل لياو وبرونو فيرنانديز.
من جانبه يعتمد منتخب التشيك على يان كوتشتا وباتريك شيك في مقدمة الخط الأمامي.
وفي ما يلي تقدم "إرم نيوز" تغطية مباشرة لأبرز لقطات وأحداث المباراة:
الدقيقة 1 : الحكم الإيطالي ماركو غويدا يطلق صافرة بداية المباراة والمنتخب البرتغالي هو من سيبدأ بضربة البداية، فيما كان يبدو كريستيانو رونالدو متحمسا لخوض أول مباراة في يورو 2024 كما لو أنه يخوض المباراة الأولى في تاريخ المسابقة.
الدقيقة 3: بيرناردو سيلفا يرسل كرة عرضية نحو نقطة الجزاء في مناطق التشيك، لكن الدفاع يبعد الخطر قبل وصول الكرة إلى رونالدو.
الدقيقة 9: أول كرة تصل لكريستيانو رونالدو: رافائيل لياو ينجح في تمرير كرة عرضية باتجاه منتصف منطقة جزاء التشيك، لكن رأسية رونالدو تمرّ بجوار القائم الأيسر.
الدقيقة 15: بأكثر من 70 بالمائة من الاستحواذ على الكرة وأكثر من 180 تمريرة، يتقدم المنتخب البرتغالي على مستوى الأرقام لكن سيطرته الميدانية لا تزال عقيمة أمام دفاع متماسك لمنتخب التشيك.
الدقيقة 28: رافائيل لياو أفضل لاعبي منتخب البرتغال، يحاول باستمرار إمداد زملائه بالكرات العرضية الرائعة، يرسل إحداها لكن تدخل مدافعي التشيك يبقي النتيجة بيضاء.
الدقيقة 40: منتخب التشيك يقدم أسوأ أداء حتى الآن ويعجز خلال ما يقارب شوطا كاملا عن تسديد ولو كرة واحدة مؤطرة نحو مرمى البرتغال مقابل تصويبتين نحو المرمى لرفاق رافائيل لياو.
الدقيقة 45 +2: الحكم الإيطالي غويدا يضيف دقيقتين وقتا بديلا للشوط الأول دون أن تشهد نتيجة المباراة تغييرا، في ضوء سيطرة برتغالية على الاستحواذ وغياب شبه كلي لأية محاولات تشيكية.
الدقيقة 46: الحكم يعلن انطلاق الشوط الثاني، ومنتخب البرتغال يضغط من جديد منذ البداية بهدف إرباك الدفاع التشيكي مستغلا سرعة رونالدو ولياو.
الدقيقة 55: البرتغال تواصل اللعب كليا في مناطق التشيك، جواو جانسيلو يرسل كرة عرضية داخل المنطقة لكن المدافع ستانيك يبعد الخطر عن مرمى فريقه.
الدقيقة 62: عكس كل التوقعات وخلافا لما شهدته المباراة طيلة 60 دقيقة، منتخب التشيك يفجّر أولى مفاجآت المباراة ويحدث منعرجا غير متوقع: فلاديمير كوفال يمرر للوكاس بروفود الذي يسدد في الزاوية اليسرى لمرمى الحارس ديوغو كوستا مانحا التشيك الأسبقية (1 ـ 0).