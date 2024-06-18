تغطية مباشرة.. مباراة البرتغال والتشيك في كأس أوروبا

الدقيقة 1 : الحكم الإيطالي ماركو غويدا يطلق صافرة بداية المباراة والمنتخب البرتغالي هو من سيبدأ بضربة البداية، فيما كان يبدو كريستيانو رونالدو متحمسا لخوض أول مباراة في يورو 2024 كما لو أنه يخوض المباراة الأولى في تاريخ المسابقة.

الدقيقة 3: بيرناردو سيلفا يرسل كرة عرضية نحو نقطة الجزاء في مناطق التشيك، لكن الدفاع يبعد الخطر قبل وصول الكرة إلى رونالدو.