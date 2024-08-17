رونالدو يغيب عن مراسم التتويج ويرفض استلام ميدالية المركز الثاني (فيديو)

تسببت الخسارة الثقيلة التي تلقاها نادي النصر في نهائي كأس السوبر ضد الهلال (4 ـ 1) اليوم السبت في موجة غضب عارمة لقائده كريستيانو رونالدو بعد المباراة.

وبعد أن تقدم للنصر بهدف في أواخر الشوط الأول، شاهد أسطورة الكرة البرتغالية فريقه ينهار في نحو ربع ساعة ويقبل 4 أهداف كاملة وسط انهيار كلي للدفاع والحارس البرازيلي بينتو في ثاني مبارياته مع النصر.

وأبدى رونالدو غضبا شديدا على زملائه خصوصا بعد تلقي الهدف الثالث الذي كان بمثابة الضربة القاصمة للمباراة، حيث أظهرت لقطات فيديو رونالدو وهو يشير بيديه إلى أن المباراة حسمت بشكل نهائي.

ولم يكتف رونالدو بذلك بل استمر في حالة من الغضب دفعته حتى لتجاهل مراسم تتويج الفريقين بعد المباراة وقيادة زملائه لتسلم ميداليات المركز الثاني لكأس السوبر باعتباره قائدا لفريق النصر.

وبعد نهاية المباراة مباشرة غادر رونالدو مسرعا نحو غرف تبديل الملابس تاركا زملاءه والجهاز الفني في انتظار استلام ميدالياتهم.

وتداولت منصات التواصل على نطاق واسع فيديو يظهر فيه رونالدو وهو ينزل بسرعة من مدرج الملعب إلى غرف الملابس.

وأثار غياب رونالدو الكثير من التفاعلات من قبل مشجعي النصر بعد أن ظهر المدرب لويس كاسترو واللاعبون فقط في موكب استلام ميداليات المركز الثاني.

وخسر رونالدو لقبا جديدا مع النصر بعد أكثر من عام ونصف العام منذ انتقاله للنادي، والرابع في الموسم الحالي في كل المسابقات، بعد لقبي الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين بجانب مسابقة دوري أبطال آسيا.