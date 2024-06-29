نيمار يمازح لاعبي البرازيل من المدرجات خلال مواجهة باراغواي (فيديو)
التقطت عدسات الكاميرات لقطة طريفة للبرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم الهلال السعودي، خلال ممازحته نجوم منتخب بلاده من المدرجات أثناء مواجهة باراغواي التي انتهت بفوز "السليساو" (4-1)، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كوبا أمريكا 2024.
وتواجد نيمار في المدرجات لدعم زملائه للمباراة الثانية على التوالي، بعدما ظهر خلال التعادل مع كوستاريكا سلبيا.
وتحت أنظار نيمار، حقق "السامبا" فوزا كبيرا على باراغواي بنتيجة (4-1)، فجر السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2024.
وبينما كان منتخب البرازيل، متقدمًا بنتيجة (3-1) على منافسيه، تحصل السليساو على ركلة جزاء، انبرى لتنفيذها لوكاس باكيتا، بينما تواجد أكثر من لاعب بالفريق طالبًا تسديد الكرة.
وأثناء مداولات لاعبي منتخب البرازيل، حول صاحب مهمة تسديد ركلة الجزاء، رصدت عدسات المصورين النجم نيمار في المدرجات، وهو يمازح زملاءه حيث يشير بأنه هو من سيتولى مهمة التسديد، وهو ما أضحك أصدقاءه، والمشجعين في المدرجات.
ولم يتواجد نيمار ضمن قائمة البرازيل بالبطولة؛ بسبب إصابته في الرباط الصليبي والغضروف المفصلي لركبته اليسرى، أثناء مشاركته مع منتخب بلاده في مباراة ضد أوروغواي، خلال شهر أكتوبر الماضي، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
ويتواجد نيمار حاليًّا في أمريكا، حيث يخضع لبرنامج علاجي في الفترة الحالية، من أجل التعافي من الإصابة والعودة إلى التدريبات الجماعية مع الهلال، وتشير التقارير إلى أنه لن يعود قبل شهر سبتمبر المقبل.
وبعد أول جولتين من دور المجموعات أصبحت كولومبيا تتصدر الترتيب في المجموعة الرابعة بست نقاط بعد فوزها في وقت سابق على كوستاريكا، بينما تحتل البرازيل المركز الثاني بأربع نقاط، تليها كوستاريكا بنقطة واحدة، في حين تقبع باراغواي في ذيل الترتيب دون أي نقاط.