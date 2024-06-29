نيمار يمازح لاعبي البرازيل من المدرجات خلال مواجهة باراغواي (فيديو)

التقطت عدسات الكاميرات لقطة طريفة للبرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم الهلال السعودي، خلال ممازحته نجوم منتخب بلاده من المدرجات أثناء مواجهة باراغواي التي انتهت بفوز "السليساو" (4-1)، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كوبا أمريكا 2024.

وتواجد نيمار في المدرجات لدعم زملائه للمباراة الثانية على التوالي، بعدما ظهر خلال التعادل مع كوستاريكا سلبيا.

وتحت أنظار نيمار، حقق "السامبا" فوزا كبيرا على باراغواي بنتيجة (4-1)، فجر السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2024.

وبينما كان منتخب البرازيل، متقدمًا بنتيجة (3-1) على منافسيه، تحصل السليساو على ركلة جزاء، انبرى لتنفيذها لوكاس باكيتا، بينما تواجد أكثر من لاعب بالفريق طالبًا تسديد الكرة.

وأثناء مداولات لاعبي منتخب البرازيل، حول صاحب مهمة تسديد ركلة الجزاء، رصدت عدسات المصورين النجم نيمار في المدرجات، وهو يمازح زملاءه حيث يشير بأنه هو من سيتولى مهمة التسديد، وهو ما أضحك أصدقاءه، والمشجعين في المدرجات.