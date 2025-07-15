جيسوس يأمر النصر بالتعاقد مع "بديل كريستيانو رونالدو"

طلب البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني الجديد لفريق النصر السعودي، التعاقد مع 3 صفقات جديدة لتدعيم الصفوف في الموسم المقبل.

وتعاقد نادي النصر، رسمياً، مع جيسوس لقيادة الفريق خلفاً للإيطالي ستيفانو بيولي الذي رحل عن منصبه.

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ويخوض المدرب البرتغالي القدير تجربة جديدة في الملاعب السعودية بعد أن تولّى قيادة الهلال في ولايتين مختلفتين، ورحل عن قيادة الفريق الأزرق، في شهر مايو الماضي، بعد الخروج من نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة على يد الأهلي السعودي.

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وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، فإن جيسوس طلب 3 صفقات جديدة، وتحديداً في مركز الظهير الأيسر والجناح الأيمن ولاعب الوسط.

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وأشارت الصحيفة إلى أن جيسوس حسم مصير السنغالي ساديو ماني نجم النصر ولم يطلب رحيله عن صفوف الفريق.

بديل كريستيانو رونالدو

وفجرت الصحيفة مفاجأة مدوية بخصوص رغبة جيسوس في التعاقد مع لاعب جديد في مركز رأس الحربة الذي يشغله البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد الفريق.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن رونالدو سيغيب عن 25% من مباريات الفريق السعودي خلال الموسم المقبل لمنحه قسط من الراحة.

وأوضحت الصحيفة أن جيسوس طلب دراسة الخيارات الهجومية المتاحة لتعويض أي غياب للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خاصة في بطولة دوري أبطال آسيا 2 خلال المباريات خارج السعودية.

وأبدى المدرب البرتغالي رغبته الشديدة في ضم مهاجم جديد تحسباً لعدم مشاركته في بعض المباريات.

وكان نادي النصر قد أعلن التعاقد مع اللاعب عبد الملك الجابر لتدعيم خط الوسط في الموسم المقبل قادماً من الدوري البوسني.

ورحل عن صفوف النصر الكولومبي جون دوران معاراً إلى فنربخشة التركي بجانب علي لاجامي الذي انضم عقب نهاية عقده إلى الهلال بجانب محمد هزازي الذي رحل إلى الاتحاد.