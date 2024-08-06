شهدت منافسات المصارعة الرومانية لوزن 130 كغم في دورة الألعاب الأولمبية المقامة، حاليًا، في العاصمة الفرنسية باريس واقعة فريدة من نوعها بطلها أحد أساطير الأولمبياد.

دخل المصارع الكوبي ميخان لوبيز التاريخ بعدما حقق ميداليته الذهبية الخامسة على التوالي بعدما حصد نفس الإنجاز في دورات: بكين 2008، ولندن 2012، وريو دي جانيرو 2016، وطوكيو 2020.

وتفوق ميخان لوبيز على منافسه التشيلي أكوستا فيرنانديز بنتيجة 6-0 في نهائي منافسات وزن 130 كغم مساء اليوم الثلاثاء.

وتجاوز المصارع الكوبي الإنجاز الذي حققه السباح الأمريكي مايكل فيليبس ومواطنته السباحة كاتي ليديكي بحصد 4 ذهبيات في حدث واحد.

وحمل المصارع الكوبي علم بلاده في حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024 في اليوم الأول للأولمبياد.

لوبيز لم يخطف الأضواء فقط بإنجازه التاريخي فقط، بل تصدر المشهد بعدما أعلن اعتزاله اللعبة بعد فوزه بالميدالية الذهبية.

وتحدث لوبيز صاحب الـ 41 عامًا للجماهير التي حضرت النزال بينه وبين منافسه التشيلي معلنًا الاعتزال، ووضع حد لمسيرته الرياضية.

وحقق ميخان لوبيز أول ميدالية ذهبية لصالح بلاده في منافسات باريس 2024، وأيضًا ثاني ميدالية في الأولمبياد الجارية بعد البرونزية التي حققها آرلين لوبيز كاردونا في الملاكمة.