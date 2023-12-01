‏نادال يعلن عودته لملاعب التنس يناير المقبل

قال نجم التنس الإسباني رفائيل نادال اليوم الجمعة إنه سيعود للبطولات عندما يشارك في بطولة برزبين الدولية في أستراليا في يناير كانون الثاني المقبل.

وتأتي بطولة برزبين في إطار الاستعداد لبطولة أستراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى للموسم المقبل.

ولم يشارك المصنف الأول عالميا سابقا والحاصل على 22 لقبا كبيرا في أي مباراة رسمية منذ خروجه من الدور الثاني من منافسات أستراليا المفتوحة مطلع العام الجاري بسبب مشكلة في الفخذ.