سر غياب عبد الرزاق حمد الله عن أولى مباريات الشباب | إرم نيوز

تأكد غياب اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله عن صفوف فريقه الجديد الشباب السعودي في مباراته الأولى بالموسم الجديد.

ويلعب الشباب مع ضيفه الاتفاق ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين.

وانضم حمد الله إلى صفوف نادي الشباب بعد تجربة مميزة مع الاتحاد رحل بعدها عن صفوف الفريق.

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وكشفت صحيفة "الرياضية" عن تعرض حمد الله لإصابة عضلية خلال الأيام القليلة الماضية تبعده عن مباراة الاتفاق.

ويخضع حمد الله لجلسات علاجية مكثفة على مدار 10 أيام من أجل اللحاق بالتدريبات الجماعية وتأكيد جاهزيته لخوض مباريات الفريق.

ويخوض المهاجم المغربي صاحب الـ 33 عامًا تجربته الثالثة في الملاعب السعودية بعدما دافع عن ألوان نادي النصر خلال الفترة بين 2018 إلى مطلع العام 2022.

ولعب حمد الله بعد ذلك مع نادي الاتحاد بداية من يناير 2022 حتى صيف 2024 قبل انتقاله إلى الشباب.

وأحرز اللاعب المغربي 129 هدفًا في الدوري السعودي مع النصر والاتحاد خلال 137 مباراة كما قدم 20 تمريرة حاسمة.

وتألق حمد الله مع النصر وسجل 112 هدفًا في 108 مباريات في البطولات التي لعبها كافة، بينما أحرز مع الاتحاد 67 هدفًا خلال 84 مباراة.