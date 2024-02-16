راتب مبابي مع ريال مدريد

كشف الصحفي الإسباني جوسيب بيدريرول عن راتب النجم الفرنسي كيليان مبابي مع ريال مدريد.

وأعلن باريس سان جيرمان، أمس الخميس، مغادرة مبابي للنادي بنهاية الموسم الحالي، وبات ريال مدريد على أعتاب التعاقد مع الدولي الفرنسي.

وكشف بيدريرول عن العرض الذي قدمه ريال مدريد لمبابي، وقال: "مبابي يعرف بالفعل ظروف ريال مدريد، لن تكون هناك مفاوضات ولن يكسب أكثر من جود بيلينغهام وفينيسيوس جونيور".

وأضاف: "العقد مدته خمسة مواسم أو ربما ستة، الشعور في ريال مدريد هو أن مبابي لم يعد يهتم كثيرًا بالمال".

وكشف بيدريرول أيضًا عن مكافأة الانتقال التي سيحصل عليها اللاعب وذكر أنها ستكون أقل من 50 مليون يورو، وقال: "في ريال مدريد مقتنعون بأن مبابي سيصل بتواضع وسيكون واحدًا آخر".