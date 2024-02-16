راتب مبابي مع ريال مدريد
كشف الصحفي الإسباني جوسيب بيدريرول عن راتب النجم الفرنسي كيليان مبابي مع ريال مدريد.
وأعلن باريس سان جيرمان، أمس الخميس، مغادرة مبابي للنادي بنهاية الموسم الحالي، وبات ريال مدريد على أعتاب التعاقد مع الدولي الفرنسي.
وكشف بيدريرول عن العرض الذي قدمه ريال مدريد لمبابي، وقال: "مبابي يعرف بالفعل ظروف ريال مدريد، لن تكون هناك مفاوضات ولن يكسب أكثر من جود بيلينغهام وفينيسيوس جونيور".
وأضاف: "العقد مدته خمسة مواسم أو ربما ستة، الشعور في ريال مدريد هو أن مبابي لم يعد يهتم كثيرًا بالمال".
وكشف بيدريرول أيضًا عن مكافأة الانتقال التي سيحصل عليها اللاعب وذكر أنها ستكون أقل من 50 مليون يورو، وقال: "في ريال مدريد مقتنعون بأن مبابي سيصل بتواضع وسيكون واحدًا آخر".
وأكد بيدريرول أن مبابي (25 عاما) لم يوقع بعد لريال مدريد، لكن الميرنغي متفائل للغاية بشأن وصول الدولي الفرنسي.
وبحسب صحيفة "أس"، فإنه من المقرر أن يحصل مبابي على إجمالي 72 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت، موسم 2023/2024، لكن ريال مدريد غير قادر على مضاهاة ذلك المبلغ.
وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد يريد خفض راتب مبابي إلى 42.8 مليون جنيه إسترليني سنويًّا، مع عقد حتى عام 2030.
وأوضحت الصحيفة أن مدة العقد ستجعل مبابي، عمليًّا، صاحب العقد الأكثر قيمة، وسيملك أرقاما سنوية قريبة من بيلينغهام، لكن عقد الفرنسي سيكون أطول بعام واحد من الإنجليزي.
ويضاف إلى ذلك مكافأة التوقيع، والتي، بالتناسب مع السنوات الست من العقد، ترفع النجم الفرنسي خطوة واحدة إلى الأعلى.
وسيتم ضم الراتب الأساسي لمبابي في ريال مدريد إلى مكافآت مختلفة بناء على أدائه الشخصي (مثل الفوز بالكرات الذهبية، والحذاء الذهبي).
وبحسب "أس" ستكون حقوق الصور نقطة مراوغة أخرى في المفاوضات، فريال مدريد لا يريد التخلي عنها بشكل كامل، في حين يطالب مبابي بنسبة 100%.