الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الاتحاد ضد الشباب في كأس خادم الحرمين الشريفين

أسلحة الاتحاد

يسعى الاتحاد لتحقيق الفوز للتقدم في كأس خادم الحرمين الشريفين، خاصة أن لقاء الفريقين بالدوري تأجل بسبب ارتباط عبد الرزاق حمدالله بمنتخب المغرب في كأس العالم.

وعاد حمدالله إلى تدريبات الاتحاد قبل مواجهة الكأس، ولكن الشكوك تحيط حول مشاركته بصفة أساسية في ظل الانقسام حول جاهزيته البدنية بعدما جلس بديلا في أغلب مباريات المغرب في كأس العالم.

وفاز الاتحاد على الفيحاء وجدة السعوديين، خلال فترة التوقف، كما تعادل مع الوصل الإماراتي.

ومن المرجح أن يعتمد الاتحاد بقيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو على تشكيلة تضم حارس المرمى مارسيلو غروهي، وأمامه أحمد حجازي وأحمد شراحيلي ومهند الشنقيطي وحمدان الشمراني في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط طارق حامد وبجواره برونو هنريكي وإيغور كورنادو، مع ثلاثي خط الهجوم رومارينهو وهيلدر كوستا وعبدالعزيز البيشي.