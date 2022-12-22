الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الاتحاد ضد الشباب في كأس خادم الحرمين الشريفين
يسدل الستار، مساء اليوم الخميس، على منافسات دور الـ16 من منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بالمملكة العربية السعودية.
وتقام 3 مباريات على رأسها الصدام المرتقب الذي يجمع الاتحاد والشباب، كما يلتقي الفتح منافسه الطائي ويلعب الباطن مع الرائد.
وتأهلت 5 أندية إلى دور الـ8 هي الهلال والنصر وأبها والفيحاء والوحدة.
وترصد شبكة "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة الاتحاد ضد الشباب في ختام ثمن نهائي كأس الملك، فإلى هذه السطور:
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة على ملعب (الجوهرة المشعة).
وتنقل المباراة عبر قناة SSC 1 بصوت المعلق فهد العتيبي.
ماذا يقول التاريخ؟
يبدأ مشوار الفريقين في البطولة بمواجهة ثمن النهائي.
وانتهت آخر مواجهة بين الفريقين يوم 13 مارس الماضي بالدوري السعودي وفاز الاتحاد على الشباب في عقر داره بنتيجة 2/0.
وكان آخر لقاء بين الفريقين في كأس خادم الحرمين الشريفين يوم 23 فبراير 2018 في دور الـ8 وفاز الاتحاد بنتيجة 3/1.
وفاز الاتحاد بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين 9 مرات آخرها عام 2018، في حين فاز الشباب باللقب 3 مرات آخرها عام 2014.
أسلحة الاتحاد
يسعى الاتحاد لتحقيق الفوز للتقدم في كأس خادم الحرمين الشريفين، خاصة أن لقاء الفريقين بالدوري تأجل بسبب ارتباط عبد الرزاق حمدالله بمنتخب المغرب في كأس العالم.
وعاد حمدالله إلى تدريبات الاتحاد قبل مواجهة الكأس، ولكن الشكوك تحيط حول مشاركته بصفة أساسية في ظل الانقسام حول جاهزيته البدنية بعدما جلس بديلا في أغلب مباريات المغرب في كأس العالم.
وفاز الاتحاد على الفيحاء وجدة السعوديين، خلال فترة التوقف، كما تعادل مع الوصل الإماراتي.
ومن المرجح أن يعتمد الاتحاد بقيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو على تشكيلة تضم حارس المرمى مارسيلو غروهي، وأمامه أحمد حجازي وأحمد شراحيلي ومهند الشنقيطي وحمدان الشمراني في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط طارق حامد وبجواره برونو هنريكي وإيغور كورنادو، مع ثلاثي خط الهجوم رومارينهو وهيلدر كوستا وعبدالعزيز البيشي.
أوراق الشباب
يتطلع الشباب أيضا لمواصلة المشوار في كأس خادم الحرمين الشريفين، أملاً في المنافسة على لقب الكأس هذا الموسم.
واستعد الشباب خلال فترة التوقف بالتعادل مع الشارقة الإماراتي والخسارة أمام الوحدة الإماراتي وسندرلاند الإنجليزي.
ويعتمد الإسباني فيسنتي مورينو، المدير الفني للشباب، على تشكيلة تضم حارس المرمى كيم سيونغ كيو، وأمامه الرباعي إياغو سانتوس وحسان تمبكتي ومتعب الحربي وفواز الصقور في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط جريجورز كريتشوفاك وبجواره إيفر بانيغا وكريستيان جوانكا، مع ثلاثي خط الهجوم هتان باهبري وآرون بوبندزا وسانتي مينا.
وقال المدرب المصري عادل عبدالرحمن، لشبكة "إرم نيوز"، إن المواجهة ستكون مغلقة وحذرة بنسبة كبيرة، نظراً لطبيعة مباريات الكؤوس.
وأوضح عادل عبدالرحمن أن كل فريق سيلعب على نقاط الضعف في صفوف الفريق الآخر.
وأشار إلى أن الاتحاد سيتأثر حال عدم جاهزية حمدالله لقيادة الهجوم، كما أن الشباب سيتأثر بالابتعاد عن المباريات الرسمية بعدما وصل إلى مستويات رائعة قبل التوقف.