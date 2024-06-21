ليفربول ينقض على "جوهرة" ريال مدريد
استقر ليفربول الإنجليزي على الدخول بقوة لحسم صفقة قوية من ريال مدريد الإسباني.
ويتطلع ليفربول بقيادة مدربه الجديد، الهولندي أرني سلوت، لإبرام صفقات قوية خاصة في الجانب الهجومي لتدعيم صفوف الريدز.
وكشفت تقارير صحفية إنجليزية عن رغبة ليفربول في حسم التعاقد مع اللاعب التركي أردا غولر نجم ريال مدريد الإسباني الصاعد.
وأكدت صحيفة "team talk" البريطانية، أن ليفربول تواصل بالفعل مع ممثلي اللاعب التركي بعد تألقه مع منتخب بلاده في بطولة كأس أوروبا "يورو 2024".
وأشارت الصحيفة إلى أن ليفربول يسعى لمعرفة إمكانية التعاقد مع اللاعب تمهيدًا للدخول في تفاوض رسمي مع ريال مدريد لحسم الصفقة.
ويبلغ أردا غولر 19 عامًا، ويلعب في مركز الوسط المهاجم، بجانب دور الجناح في بعض الأوقات.
وانضم اللاعب التركي الموهوب إلى صفوف ريال مدريد مطلع الموسم الماضي قادمًا من فنربخشة التركي.
وشارك غولر في 12 مباراة مع ريال مدريد، وسجل 6 أهداف، ولم يقدم أي تمريرة حاسمة.
وظهر النجم التركي الواعد مع منتخب بلاده في بطولة كأس أوروبا المقامة حاليًّا في ألمانيا، وسجل هدفًا في الفوز على حساب جورجيا بنتيجة 3-1.