ليفربول ينقض على "جوهرة" ريال مدريد

ويبلغ أردا غولر 19 عامًا، ويلعب في مركز الوسط المهاجم، بجانب دور الجناح في بعض الأوقات.

وانضم اللاعب التركي الموهوب إلى صفوف ريال مدريد مطلع الموسم الماضي قادمًا من فنربخشة التركي.

وشارك غولر في 12 مباراة مع ريال مدريد، وسجل 6 أهداف، ولم يقدم أي تمريرة حاسمة.

وظهر النجم التركي الواعد مع منتخب بلاده في بطولة كأس أوروبا المقامة حاليًّا في ألمانيا، وسجل هدفًا في الفوز على حساب جورجيا بنتيجة 3-1.