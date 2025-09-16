نجم الأهلي السعودي يتوعد الهلال (فيديو)

توعد إدوارد ميندي، حارس مرمى النادي الأهلي السعودي، فريق الهلال قبل مواجهتهما المرتقبة في الجولة الثالثة من دوري روشن للمحترفين، المقررة يوم الجمعة المقبل.

جاءت تصريحات ميندي في أعقاب الانتصار المثير الذي حققه فريقه مساء أمس، على ناساف الأوزبكي بأربعة أهداف مقابل هدفين، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد تأخر الفريق بفارق هدفين في الشوط الأول.

وشهدت المباراة تأخر الأهلي بهدفين في الشوط الأول، سجلهما حسين نورشاييف بعد استغلال أخطاء دفاعية للفريق السعودي.

ولكن الشوط الثاني شهد تحولاً مثيراً، حيث أحرز الفريق السعودي 4 أهداف في ريمونتادا مثيرة.

وعيد للهلال

وسلط ميندي الضوء على الأداء القوي لفريقه في الشوط الثاني، قائلاً: "لم نكن في مستوانا في الشوط الأول، ولكن ظهرت قدراتنا في الشوط الثاني".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: " كشفنا عن معدننا في الشوط الثاني.. وأولويتنا دائما الفوز.. المباراة الافتتاحية دائما ما تكون مهمة ".

وتوعد ميندي فريق الهلال قائلا: "سنظهر أمام الهلال بالمستوى ذاته الذي لعبنا فيه الشوط الثاني".

ويلعب الأهلي ضد الهلال يوم الجمعة المقبل، في الجولة الثالثة من دوري روشن.

ويأتي الأهلي والهلال برصيد متساوٍ من 4 نقاط قبل مواجهتهما، ويأمل الأهلي في مواصلة مسيرته القوية بعد الفوز بكأس السوبر السعودي في بداية مثالية للموسم الحالي.