مذيعة مونديال الأندية المثيرة للجدل تتحدى الانتقادات بتصريحات نارية

خطفت المذيعة الإيطالية إليونورا إنكاردونا الأضواء في الفترة الأخيرة بعد ظهوره اللافت أثناء تغطية منصة DAZN لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتوج نادي تشيلسي الإنجليزي بلقب كأس العالم بعد فوزه على باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 3-0 في اللقاء النهائي للبطولة التي أقيمت بمشاركة 32 فريقاً.

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وواجهت المذيعة الإيطالية اتهامات وانتقادات بداعي عدم الاحترافية بسبب اختياراتها للملابس التي ترتديها أثناء الظهور الإعلامي.

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ووصلت الانتقادات التي واجهتها إليونورا صاحبة الـ 34 عاماً لدرجة أن زميلتها المحللة فالنتينا ماسيري، التي تُقدم تغطيةً لدوري أبطال أوروبا لصالح القناة السويسرية "بلو" هاجمتها بضراوة واتهمتها بتقديم المباريات بطريقة مثيرة للغاية وغير مقبولة.

وأمام هذه الانتقادات تتمسك المذيعة الإيطالية بارتداء ملابسها المثيرة مؤكداً في حوارها مع شبكة "غلوبال نيتوركر" إن الأناقة جزء لا يتجزأ من الهوية الشخصية والمهنية.

وأوضحت أنها لن تتنازل عن أسلوبها في العمل وارتداء الملابس التي تراها مناسبة لها رافضة الرد على انتقادات المحللة التي هاجمتها بضراوة.

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وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أقر إقامة كأس العالم للأندية بمشاركة 32 فريقاً كل 4 أعوام.