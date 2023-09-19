قارنوه برونالدو.. انتقادات حادة لنيمار بسبب أدائه وسلوكه أمام نافباخور (فيديو)

ولم يظهر نيمار العائد مؤخرًا من الإصابة بالشكل المطلوب خلال المباراة، حيث فشل في تشكيل أي خطورة على مرمى الضيف الذي كاد يخرج فائزًا بالمباراة.

وكان نيمار هو أكثر من خسر الكرة خلال مباراة الهلال ونافباخور بـ24 مرة.

وظهر نيمار جونيور خلال المباراة وهو غاضب للغاية حيث دفع لاعب الفريق الضيف ثم سدد الكرة تجاهه ما كلفه بطاقة صفراء خلال الشوط الثاني من المباراة.