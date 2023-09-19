قارنوه برونالدو.. انتقادات حادة لنيمار بسبب أدائه وسلوكه أمام نافباخور (فيديو)
تلقى نيمار جونيور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي انتقادات حادة في أول مشاركة له كأساسي مع الفريق.
وسجل علي البليهي هدفًا من ضربة رأس في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني لينقذ الفريق من الخسارة في افتتاح مشواره بدور المجموعات من دوري أبطال آسيا أمام ضيفه نافباخور الأوزبكي.
وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لمثله ليتجنب الفريق الخسارة في بداية مشواره.
ولم يظهر نيمار العائد مؤخرًا من الإصابة بالشكل المطلوب خلال المباراة، حيث فشل في تشكيل أي خطورة على مرمى الضيف الذي كاد يخرج فائزًا بالمباراة.
وكان نيمار هو أكثر من خسر الكرة خلال مباراة الهلال ونافباخور بـ24 مرة.
وظهر نيمار جونيور خلال المباراة وهو غاضب للغاية حيث دفع لاعب الفريق الضيف ثم سدد الكرة تجاهه ما كلفه بطاقة صفراء خلال الشوط الثاني من المباراة.
وغرَّد الإعلامي السعودي علي هبة عبر منصة إكس :" هل تصرف لاعب الهلال نيمار طبيعي أو مشهد اعتدنا عليه ..!؟".
"نتمنى من هولاء النجوم أن يعكسوا صورة مشرفة عن أنديتنا ودورينا مثل الاسطورة العالمية كريستيانو رونالدو وعدم تكرار ما فعل نيمار".
وانتقد ناصر الشمراني لاعب الهلال المنتخب السعودي السابق، مستوى نيمار حيث علق في مقطع فيديو :"نيمار عالة على الفريق، هو ما يشوف كيف يلعب رونالدو مع النصر؟!".
وظهر نيمار بعد المباراة وهو يغادر الملعب وحيدًا بعيدًا عن حافلة الفريق وهو ما أثار جدلًا حول الأمر.
وغرَّد عبدالله بن صيفان :" عندما يحضر أو يغادر اللاعب الملعب وحده وليس مع حافلة الفريق كمجموعة وتتكرر هذه الحالة
"هذا مؤشر غير جيد وإشارة لتفكك الفريق خارج وداخل الملعب".
"هل تدوير شارة القيادة بين الفرج والبليهي والبريك في مباراة واحدة وتجاهل وجود نيمار في الملعب سبب في غضب النجم العالمي!؟".
وقال مدرب الهلال جيسوس بعد المباراة "لم أواجه هذا الموقف خلال 35 عامًا بمسيرتي، كانت مباراة صعبة إن جاز تسميتها مباراة، لأنها كانت متوقفة باستمرار لإضاعة المنافس للوقت".
وأضاف "طريقة لعب نافباخور غريبة، يسقط لاعبان أو ثلاثة لاعبين في نفس الوقت لتعطيل اللعب، لم أعتد هذا الأمر.
"لكنني لست قلقًا من النتيجة لأنها لم تكن مباراة من الأساس، ما حدث أننا كنا نتوقف عن اللعب كل خمس دقائق.
"لعبنا ضد فريق لم يرغب في اللعب، ولا يتعلق الأمر بالدفاع، تصرفوا ضد أعراف كرة القدم كليًّا، والحكم ساعدهم في ذلك".
ويتصدر ناساجي الإيراني المجموعة بعد تغلبه 2-صفر على مضيفه مومباي سيتي الهندي.