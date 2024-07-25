أعلن أحمد حسام ميدو نجم الكرة المصرية عودته إلى الملاعب مجددًا خلال الفترة المقبلة ورغبته في الانضمام إلى أحد أندية الدوري الممتاز في الموسم المقبل كلاعب.
وتحدث ميدو عن إمكانية تسجيله 10 أهداف في الموسم في ظل مستوى الدوري المصري حاليًّا.
وتواصلت "إرم نيوز" مع أندية الدوري المصري لاستطلاع رأيهم عن إمكانية التعاقد مع ميدو كلاعب.
أبدى أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي موافقته على التعاقد مع ميدو كلاعب في الفريق بالموسم المقبل.
رفض أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي فكرة عودة ميدو للملاعب والتعاقد معه، ورحب بانضمامه في منصب إداري.
رحب محمد عادل فتحي المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب على ضم ميدو للفريق، قائلًا: "لمَ لا؟، مهاجم عظيم".
رفض فرج عامر رئيس نادي سموحة فكرة التعاقد أو ضم ميدو للفريق في الفترة المقبلة، وتمسك بتجربة اللاعبين الشباب
رحب مصطفى الشامي رئيس نادي بلدية المحلة بضم ميدو للفريق مستندًا إلى ثلاثة عوامل مهمة: الرغبة، والشخصية، والخبرات التي ستفيد الفريق.
رفض محمد أحمد عضو مجلس إدارة الاتحاد السكندري فكرة انضمام ميدو للفريق في الموسم المقبل.
رحب عاطف حنفي المشرف العام على الكرة بنادي فاركو بالتعاقد مع ميدو، ولكن بشرط الحالة التي سيكون عليها في الملعب وقتئذ.
أكد علاء السعدني المشرف على الكرة بفريق طلائع الجيش أن ميدو مهاجم كبير وإضافة كبيرة من الناحية الفنية والتسويقية، ولكن لكل حادث حديث.
رحب عثمان الدسوقي المشرف العام على الكرة بنادي الداخلية بالتعاقد مع ميدو مؤكدًا أنه سيكون إضافة ويثق في إمكانياته.
أكد مصدر داخل مودرن سبورت الرفض التام لضم أحمد حسام ميدو للفريق أو حتى إمكانية التفكير في ذلك.
رحب مصدر داخل نادي الإسماعيلي بالتعاقد مع ميدو وضمه للفريق في الموسم المقبل لتدعيم الهجوم.
رفض وليد صلاح الدين مدير الكرة بنادي زد التعليق على إمكانية ضم ميدو للفريق في حال العرض عليه.
رفض مصدر داخل نادي بيراميدز فكرة ضم ميدو للفريق في الفترة المقبلة.
أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن المجلس يرحب بميدو كإداري وليس كلاعب.