أعلن أحمد حسام ميدو نجم الكرة المصرية عودته إلى الملاعب مجددًا خلال الفترة المقبلة ورغبته في الانضمام إلى أحد أندية الدوري الممتاز في الموسم المقبل كلاعب.

وتحدث ميدو عن إمكانية تسجيله 10 أهداف في الموسم في ظل مستوى الدوري المصري حاليًّا.

وتواصلت "إرم نيوز" مع أندية الدوري المصري لاستطلاع رأيهم عن إمكانية التعاقد مع ميدو كلاعب.

إنبي

أبدى أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي موافقته على التعاقد مع ميدو كلاعب في الفريق بالموسم المقبل.

البنك الأهلي

رفض أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي فكرة عودة ميدو للملاعب والتعاقد معه، ورحب بانضمامه في منصب إداري.

المقاولون العرب

رحب محمد عادل فتحي المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب على ضم ميدو للفريق، قائلًا: "لمَ لا؟، مهاجم عظيم".

سموحة

رفض فرج عامر رئيس نادي سموحة فكرة التعاقد أو ضم ميدو للفريق في الفترة المقبلة، وتمسك بتجربة اللاعبين الشباب

بلدية المحلة

رحب مصطفى الشامي رئيس نادي بلدية المحلة بضم ميدو للفريق مستندًا إلى ثلاثة عوامل مهمة: الرغبة، والشخصية، والخبرات التي ستفيد الفريق.

الاتحاد السكندري

رفض محمد أحمد عضو مجلس إدارة الاتحاد السكندري فكرة انضمام ميدو للفريق في الموسم المقبل.

فاركو

رحب عاطف حنفي المشرف العام على الكرة بنادي فاركو بالتعاقد مع ميدو، ولكن بشرط الحالة التي سيكون عليها في الملعب وقتئذ.

طلائع الجيش

أكد علاء السعدني المشرف على الكرة بفريق طلائع الجيش أن ميدو مهاجم كبير وإضافة كبيرة من الناحية الفنية والتسويقية، ولكن لكل حادث حديث.

الداخلية

رحب عثمان الدسوقي المشرف العام على الكرة بنادي الداخلية بالتعاقد مع ميدو مؤكدًا أنه سيكون إضافة ويثق في إمكانياته.

مودرن سبورت

أكد مصدر داخل مودرن سبورت الرفض التام لضم أحمد حسام ميدو للفريق أو حتى إمكانية التفكير في ذلك.

الإسماعيلي

رحب مصدر داخل نادي الإسماعيلي بالتعاقد مع ميدو وضمه للفريق في الموسم المقبل لتدعيم الهجوم.

زد

رفض وليد صلاح الدين مدير الكرة بنادي زد التعليق على إمكانية ضم ميدو للفريق في حال العرض عليه.

بيراميدز

رفض مصدر داخل نادي بيراميدز فكرة ضم ميدو للفريق في الفترة المقبلة.

الزمالك

أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن المجلس يرحب بميدو كإداري وليس كلاعب.