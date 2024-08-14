أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، تشكيل فريقه لمواجهة أتالانتا في كأس السوبر الأوروبي.

وتواجد مبابي لاعب الفريق الجديد في التشكيلة الأساسية أمام أتالانتا الإيطالي في مباراة كأس السوبر الأوروبية التي ستقام مساء اليوم الأربعاء.

ووصل مبابي (25 عاما) إلى العاصمة الإسبانية الأسبوع الماضي لبدء التدريب مع الفريق بعد انضمامه إلى ريال مدريد في انتقال مجاني بعقد يمتد لخمس سنوات في يونيو الماضي بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وفيما يلي تشكيل ريال مدريد أمام أتالانتا:

حراسة المرمى: كورتوا

الدفاع: ميليتاو – روديغر – كارفخال – ميندي

الوسط: تشواميني – فالفيردي – بيلينغهام

الهجوم: رودريغيو – فينيسيوس جونيور – مبابي

ويريد ريال مدريد الذي أنهى موسمًا تاريخيًا بثلاثية الدوري ودوري أبطال أوروبا والكأس السوبر الإسبانية بقوة جماعية لا تنضب، مواصلة زخمه وكتابة صفحة جديدة في تاريخه الغني.