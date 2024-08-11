لفتت كلوديا مانتشينيللي، مدربة فريق الجمباز الإيقاعي الإيطالي، الأنظار بشدة في أولمبياد باريس 2024 مع اقتراب نهاية الألعاب الصيفية، حيث أصبحت حديث وسائل التواصل الاجتماعي بفضل فيديو شوهد أكثر من 22.5 مليون مرة وحصل على أكثر من 146,000 إعجاب.

وظهرت مانتشينيللي، وهي تتوجه إلى الحكام لتقديم استفسار نيابة عن اللاعبة صوفيا رافايلي، وتمكنت من تغيير قرار الحكام بعد إصرارها على إعادة النظر في قرارهم الأولي غير العادل في خطوة وصفت بالجريئة.

وبفضل تدخل المدربة الحسناء حصدت لاعبة الجمباز صوفيا رافايلي الميدالية البرونزية في مسابقة الجمباز الإيقاعي الفردي، وكان فوز رافايلي هو أول ميدالية فردية لإيطاليا في اللعبة.

والآن، ستدخل مانتشينيللي تاريخ الألعاب الأولمبية الإيطالية؛ لأنها السيدة التي قادت فريق الجمباز الإيقاعي الإيطالي إلى نجاح كبير في ألعاب باريس 2024، وإلى أول ميدالية فردية في هذه الرياضة لإيطاليا.

ووُلدت كلوديا مانتشينيللي، وترعرعت في فابريانو، وبدأت رحلتها في الأكاديمية ذاتها التي تدرب فيها الآن، كرياضية شابة، وتدربت تحت إشراف كريستينا غيوروڤا وميرنا بالدوني، وأسهمت في رفع مستوى ناديها من الدرجة الثانية (Serie B) إلى الدرجة الأولى (Serie A1).

رغم بدايتها الواعدة، قررت الابتعاد عن عالم الرياضة لمتابعة مسيرتها في التمثيل، ونجحت مانتشينيللي في حياتها المهنية الثانية، حيث ظهرت في عدة أفلام إيطالية، وكانت معروفة بأدوارها في أفلام "Unique Brothers" (2014)، و"The Tourist" (2010)، و"Nine" (2009). ومع ذلك، في عام 2023، استدعاها الاتحاد الإيطالي مجددًا لقيادة فريق الجمباز الإيقاعي الوطني نحو الأولمبياد.