مبابي يسجل هدفًا لباريس سان جيرمان ويحتفل مع شقيقه (فيديو)

ويلعب إيثان، البالغ من العمر 16 عامًا، مع باريس سان جيرمان تحت 19 عامًا، لكنه شارك في معسكر الفريق التحضيري، وفي المباراة الودية الأولى.

وتعد هذه المباراة الأولى لباريس سان جيرمان تحت قيادة الإسباني لويس إنريكي، الذي خلف الفرنسي كريستوف غالتييه.

وشهدت المباراة صفقات باريس الجديدة، وهم لوكاس هيرنانديز، ومانويل أوغارتي، وماركو أسينسيو، وشير ندور، وميلان شكرينيار، والكوري الجنوبي لي كانغ إين.

وسيواصل سان جيرمان استعداداته، ويطير إلى اليابان ويلعب ضد نادي النصر السعودي في 25 يوليو، وسيريزو أوساكا في 28 من الشهر نفسه، ثم إنتر الإيطالي في الأول من آب/أغسطس.