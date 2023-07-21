مبابي يسجل هدفًا لباريس سان جيرمان ويحتفل مع شقيقه (فيديو)
سجل كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان هدفًا في أولى مباريات فريقه الودية التحضيرية للموسم الجديد، واحتفل مع شقيقه إيثان الذي تم تصعيده للفريق الأول.
باريس سان جيرمان بدأ مبارياته الودية التحضيرية للموسم المقبل، اليوم الجمعة، بالفوز على لوهافر بهدفين نظيفين.
افتتح هوغو إيكيتيكي التسجيل لباريس في الدقيقة 53، ثم أحرز كيليان مبابي الهدف الثاني في الدقيقة 91.
وعقب تسجيل مبابي للهدف الثاني، احتفل مع شقيقه إيثان الذي يلعب الآن مع الفريق الأول.
ويلعب إيثان، البالغ من العمر 16 عامًا، مع باريس سان جيرمان تحت 19 عامًا، لكنه شارك في معسكر الفريق التحضيري، وفي المباراة الودية الأولى.
وتعد هذه المباراة الأولى لباريس سان جيرمان تحت قيادة الإسباني لويس إنريكي، الذي خلف الفرنسي كريستوف غالتييه.
وشهدت المباراة صفقات باريس الجديدة، وهم لوكاس هيرنانديز، ومانويل أوغارتي، وماركو أسينسيو، وشير ندور، وميلان شكرينيار، والكوري الجنوبي لي كانغ إين.
وسيواصل سان جيرمان استعداداته، ويطير إلى اليابان ويلعب ضد نادي النصر السعودي في 25 يوليو، وسيريزو أوساكا في 28 من الشهر نفسه، ثم إنتر الإيطالي في الأول من آب/أغسطس.