رد الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، على الاتهامات التي يواجهها في الساعات الماضية بتجاهل ليونيل ميسي قائد راقصي التانغو في أثناء إصابة الأخير في نهائي كوبا أمريكا 2024.

وتعرض ميسي للإصابة في كاحل القدم، والتي أجبرته على عدم استكمال مباراة كولومبيا في نهائي بطولة كوبا أمريكا الأخيرة التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتوج منتخب الأرجنتين بلقب كوبا أمريكا بعد الفوز على كولومبيا بنتيجة 1-0 في المباراة النهائية بهدف سجله لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 112 من عمر اللقاء الذي امتد للوقت الإضافي.

وانتشر مقطع فيديو يظهر غارناتشو وهو يتجاهل ميسي على مقاعد البدلاء بعد إصابته.

وظهر غارناتشو غير مهتم ببكاء قائد الأرجنتين ليونيل ميسي بعد الإصابة القوية التي تعرض لها.

ونشر أحد المشجعين عبر منصة إكس هذا الفيديو، ولكن غارناتشو رد عليه بصورة مع ميسي عقب نهاية المباراة، وهما يحتفلان باللقب.

ويدور جدل واسع حول علاقة غارناتشو بالقائد ميسي بعدما تنازل لاعب مانشستر يونايتد عن هدية من جانب قائده لشقيقه روبرتو.

ويعد غارناتشو شغوفًا بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خاصة أن النجم الأرجنتيني يقوم بتقليد احتفالات رونالدو، ويظهر باستمرار بقميص الأخير.