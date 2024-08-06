حسام حسن يقترب من الزمالك

اقترب نادي الزمالك المصري من حسم صفقة هجومية لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل.

ونجح مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب في إنهاء عقوبة إيقاف القيد التي صدرت ضد القلعة البيضاء بسبب مستحقات متأخرة للاعب المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق السابق.

ويسعى نادي الزمالك لإبرام صفقات جديدة لتدعيم صفوفه من أجل العودة إلى المنافسة على الألقاب المحلية في الموسم المقبل بعدما ابتعد عن المنافسة على لقب الدوري.

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وكشفت قناة "النهار" عن تفاوض الزمالك لضم حسام حسن مهاجم سموحة صاحب الـ 30 عامًا تمهيدًا لضمه.

ويرتبط حسام حسن بعقد مع سموحة حتى صيف 2026، وسبق أن لعب في صفوف طلائع الجيش والداخلية كما انضم إلى صفوف الأهلي في تجربة لم تدم طويلًا.

وأشارت القناة إلى أن حسام حسن وافق على فكرة اللعب بقميص الزمالك في الموسم الجديد.

وقطع الزمالك شوطًا كبيرًا في التفاوض مع اللاعب وناديه تمهيدًا لحسم الصفقة بشكل رسمي خاصة مع تألق اللاعب وتسجيله 11 هدفًا بالدوري المصري هذا الموسم.

وأكد اللاعب في وقت سابق أنه سيختار الزمالك حال تلقيه عرضين من الأهلي والزمالك لضمه في الموسم المقبل.

ويضم الزمالك بين صفوفه حاليًا عدة لاعبين في خط الهجوم على رأسهم التونسي سيف الدين الجزيري والبنيني سامسون أكينيولا وناصر منسي ويوسف إبراهيم "أوباما".

وحقق الزمالك فوزًا عريضًا على حساب إنبي بنتيجة 4-2 مساء الاثنين في ختام الجولة 32 للدوري المصري.

ورفع الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه غوميز إلى 52 نقطة في المركز الرابع بالدوري المصري قبل 3 مباريات من نهاية مشواره بالبطولة.