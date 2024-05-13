مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يلعب فريق برشلونة ضد ريال سوسييداد اليوم الإثنين، في الجولة 35 من الدوري الإسباني، في محاولة الفريق الكتالوني للحاق بجيرونا في المركز الثاني.

ويحل فيها ليفربول ضيفاً على أستون فيلا بملعب فيلا بارك، ضمن الأسبوع 37 من الدوري الإنجليزي.

وفي دوري أدنوك شباب الأهلي، والنصر مع خورفكان، والوصل مع الوحدة.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم (بتوقيت مكة المكرمة) والقنوات الناقلة