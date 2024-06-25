تغطية مباشرة لمباراة البرازيل وكوستاريكا في كوبا أمريكا
يفتتح منتخب البرازيل مشواره في بطولة كوبا أمريكا بمواجهة كوستاريكا ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة.
وافتتح منتخب كولومبيا منافسات المجموعة الرابعة بفوز مثير على باراغواي بنتيجة 2-1.
وتتابع "إرم نيوز" أحداث مباراة البرازيل وكوستاريكا في كوبا أمريكا 2024:
فيما يلي التشكيل الرسمي للمنتخبين قبل بداية اللقاء:
انطلاق المباراة بين منتخبي البرازيل وكوستاريكا
الدقيقة 6: انطلاقة سريعة من جانب رافينيا لاعب البرازيل ولكن حارس كوستاريكا يبعد الخطورة.
الدقيقة 11: فرصة خطيرة لمنتخب البرازيل بتسديدة قوية بجوار القائم من جانب رودريغو
الدقيقة 14: محاولة جديدة للمنتخب البرازيلي بتمريرة عرضية تحولت إلى ركنية بعد الاصطدام بمدافع كوستاريكا.
زاوية أقرب لفرصة رودريغو الضائعة
الدقيقة 21: تسديدة خطيرة من لوكاس باكيتا بجوار القائم
الدقيقة 22: الحكم يرفض احتساب ضربة جزاء لصالح فينيسيوس جونيور نجم البرازيل
الدقيقة 25: محاولة قريبة للمنتخب البرازيلي ولكنها تضيع بغرابة.
الدقيقة 26: ضربة رأس قريبة من باكيتا بجوار القائم
الدقيقة 30: ماركينيوس يسجل هدف التقدم لصالح منتخب البرازيل من ضربة رأس ولكن الحكم يلغيه بداعي التسلل
الدقيقة 38: لاعبو منتخب البرازيل يطالبون بضربة جزاء بداعي لمسة يد ضد كوستاريكا والحكم يرفض