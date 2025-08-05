اعتراف مثير.. صورة كريستيانو رونالدو تتسبب بخسارة إنجلترا

كشف محمد سيراج نجم منتخب الهند للكريكت عن كيفية مساهمة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في تحفيزه للتألق أمام منتخب إنجلترا وقيادة بلاده للفوز.

وأكد محمد سيراج أنه استيقظ باكرا يوم الاثنين قبل ساعتين من موعده المعتاد ليبحث في "غوغل" عن خلفية محفزة لهاتفه قبل مواجهة إنجلترا.

ووجد النجم الهندي صورة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قدوته كُتِبَ عليها "صدق" وهذا بالضبط ما كان يحتاجه قبل الذهاب للملعب ومواجهة منتخب إنجلترا.

وتوج النجم الهندي محمد سيراج أفضل لاعب في اللقاء الذي انتهى بفوز الهند بفارق 6 ركضات.

ويعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي قدوة وملهمًا لعدة رياضيين خارج كرة القدم، ويتوفر على أصدقاء في كرة السلة والبادل والكريكيت والفنون القتالية والملاكمة.