منتخب تونس يحصد الفوز الأول ببطولة إفريقيا للسلة ويتجنب الخروج المبكر (فيديو)

حقّق منتخب تونس لكرة السلة فوزاً مهماً على حساب مدغشقر بنتيجة 81-60، اليوم الأحد، في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية ببطولة إفريقيا التي تستضيفها حالياً أنغولا.
واقتنص نسور قرطاج الفوز الأول في البطولة القارية بعد أن خسر أمام الكاميرون في الجولة الأولى بنتيجة 65-86 ثم تلقى الهزيمة أمام نيجيريا في الجولة الثانية بنتيجة 66-87.
وارتفع رصيد منتخب تونس إلى 4 نقاط ليضمن احتلال المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثانية ويصعد إلى الملحق الفاصل بالبطولة والمؤهل إلى ربع النهائي.
ويلتقي المنتخب التونسي ضد وصيف المجموعة الأولى بعد غدٍ الثلاثاء لتحديد المتأهل إلى ربع النهائي.
🇹🇳 Achref Gannouni goes full speed to beat the buzzer! ⏩ #AfroBasket #TheTimeIsNow | #TissotBuzzerBeaterPosted by FIBA AfroBasket on Sunday, August 17, 2025
ويلعب الفائز من تلك المواجهة ضد أنغولا في ربع النهائي يوم الخميس المقبل في مواجهة نارية.
وينتظر منتخب تونس نهاية منافسات الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى اليوم الأحد لتحديد منافسه في مرحلة الملحق.
ويلتقي منتخب كاب فيردي منافسه رواندا بينما يلعب منتخب كوت ديفوار ضد الكونغو الديمقراطية.
ويحتل منتخب كوت ديفوار الصدارة قبل الجولة الأخيرة برصيد 4 نقاط وخلفه كاب فيردي برصيد 3 نقاط بفارق المواجهات المباشرة عن الكونغو الديمقراطية صاحب المركز الثالث ثم رواندا برصيد نقطتين.