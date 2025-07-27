بعد دعمه لأنمار الحائلي.. كريم بنزيما يزف بشرى لجماهير الاتحاد السعودي

زفّ الفرنسي كريم بنزيما، نجم هجوم فريق الاتحاد السعودي، نبأً سارًا لجماهير الفريق، بعد أيام فقط من إعلانه دعمه لاستمرار أنمار الحائلي في رئاسة النادي.

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وفي وقت سابق نشر بنزيما تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس" قال فيها: "بدأنا معًا، وأتمنى لك التوفيق فيما هو قادم إن شاء الله"، في إشارة إلى دعمه للحائلي.

ورد عليه الأخير في نفس المنصة: "سنكمل ما بدأناه معًا إن شاء الله"، ما فُهم وقتها كمؤشر على وجود تفاهم بين الطرفين يمتد لما هو أبعد من مجرد الإشادة العلنية.

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بنزيما يقترب من التجديد

كشفت مصادر أن كريم بنزيما بات قريبًا من تمديد عقده مع نادي الاتحاد، رغم أن عقده الحالي ينتهي في يونيو 2026.

ويتبقى في عقد بنزيما موسم واحد فقط، ما يتيح له الدخول في الفترة الحرة بدءًا من يناير المقبل، أي بعد أقل من خمسة أشهر.

وأشارت تلك المصادر إلى أن الاتفاق بين الطرفين شمل الخطوط العريضة لتجديد العقد، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنه رسميًا فور اعتماد مجلس الإدارة الجديد للنادي.

وكان النجم الفرنسي قد عبّر سابقًا عن سعادته بالحياة في السعودية، وتحديدًا في مدينة جدة، مؤكدًا ارتياحه مع الفريق وجماهيره، وذلك في تصريحات سابقة أطلقها خلال الموسم المنقضي.

أرقام لافتة

منذ انضمامه إلى الاتحاد صيف 2023، شارك بنزيما في 62 مباراة رسمية، سجل خلالها 38 هدفًا، وقدم 17 تمريرة حاسمة.

في الموسم الماضي فقط، لعب 33 مباراة، سجل خلالها 25 هدفًا وصنع 9، وفق إحصائية "ترانسفير ماركت"، ليؤكد مكانته كأحد أبرز المهاجمين في الدوري السعودي للمحترفين.

وساهم بنزيما بهذا الأداء في قيادة الاتحاد للفوز بلقب الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين 2024/2025، ليترك بصمة قوية خلال الموسم المنصرم.