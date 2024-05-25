مانشستر يونايتد كلمة السر في فشل تمديد عقد توخيل مع بايرن ميونخ

يبدو أن المفاوضات التي كانت إدارة بايرن ميونخ تعتزم القيام بها مع المدرب توماس توخيل لإقناعه بالاستمرار على رأس الجهاز الفني، قد ذهبت أدراج الرياح بعد أن بدأ مانشستر يونايتد الإنجليزي في اتصالاته السرية بالمدرب الألماني لتولي تدريب الشياطين الحمر خلال الموسم القادم.

وبحسب ما أوردته تقارير إخبارية ألمانية فإن توخيل بدأ في التفاوض مع إدارة مانشستر يونايتد لخلافة الهولندي إريك تين هاغ، وهو ما يفسر حسم الأمور بترك تدريب الفريق البافاري في وقت مبكر من الموسم.

وتولى توخيل (50 عاما) تدريب بايرن ميونخ في مارس 2023، خلفا لمواطنه نيغلسمان، وبعد أقل من شهرين توج بطلا للدوري الألماني بعد منافسة مثيرة حتى آخر اللحظات مع بروسيا دورتموند، وفي الموسم الثاني له مع النادي خسر لقب الدوري لبايرن ليفركوزن كما خرج من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على يدي ريال مدريد.

وقال كريستيان فالك، الصحفي في "بيلد" الألمانية، إن مجلس إدارة بايرن ميونخ مقتنع تماما أن توماس توخيل تعمد إفشال مفاوضات الإستمرار مع النادي لأنه ضمن منصب مدرب لمانشستر يونايتد.