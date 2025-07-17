سر رعب جمهور الزمالك من "ميركاتو" جون إدوارد

تعيش جماهير نادي الزمالك حالة من القلق الشديد بسبب الصفقات التي أبرمها الفريق مؤخرًا قبل انطلاق منافسات الموسم المقبل.

واستعان نادي الزمالك بخدمات جون إدوارد المدير الرياضي الجديد من أجل قيادة دفة الأمور في ملف كرة القدم بالقلعة البيضاء.

وأعلن الزمالك رسميًّا تعاقده مع 4 صفقات بضم ثنائي فاركو عمرو ناصر وأحمد شريف بجانب المهدي سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندري عقب نهاية عقده والأنغولي شيكو بانزا جناح إستريلا أمادورا البرتغالي.

ويرصد "إرم نيوز" أسباب قلق جماهير الزمالك من ميركاتو الفريق بقيادة جون إدوارد:

غياب الصفقات السوبر

لم يفز الزمالك بلقب الدوري المصري في آخر 3 مواسم كما أن الفريق الأبيض يغيب عن دوري أبطال أفريقيا على مدار تلك الفترة، واكتفى بالتتويج محليًّا بلقب كأس مصر خلال آخر 3 مواسم بينما حصد كأس الكونفدرالية الأفريقية والسوبر الأفريقي.

وتوقعت جماهير الزمالك انتفاضة إدارية من أجل تجديد دماء الفريق للمنافسة بكل قوة على لقب الدوري في الموسم المقبل، ولكن الصفقات التي أبرمها الفريق حتى الآن لم ترض طموحات المشجعين.

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الزمالك لم يتعاقد مع أي لاعب مؤثر في تشكيل منتخب مصر على سبيل المثال وهو ما يثير التساؤلات حول قوة الفريق بخلاف أن شيكو بانزا ليس الجناح الأجنبي المرعب للمنافسين في ظل أرقامه الباهتة مع الفرق التي لعب لها.

وخاض بانزا تجربة مع نيا سالاميس القبرصي وسجل 3 أهداف خلال 40 مباراة وقدم 10 تمريرات حاسمة، كما أنه سجل بقميص أنورثوسيس القبرصي 6 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.

ولعب الجناح الأنجولي صاحب الـ 26 عامًا مع بورتيمونينيسي البرتغالي 17 مباراة، وسجل 7 أهداف وصنع هدفًا.

منافسة الأهلي وبيراميدز

تثير هذه الصفقات الجدل حول منافسة الأهلي وبيراميدز خاصة أن الفريق الأحمر دعم صفوفه ببضع صفقات مدوية على رأسها التعاقد مع أحمد مصطفى "زيزو" ومحمود حسن "تريزيغيه" ومحمد علي بن رمضان وغيرهم من اللاعبين الدوليين.

ويملك بيراميدز بالفعل قوام فريق مميز استطاع التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا ويتحرك أيضًا بقوة من أجل ضم صفقات مدوية.

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بديل زيزو

لم ينجح جون إدوارد في تعويض رحيل زيزو نجم الفريق الذي انتقل للأهلي عقب نهاية عقده في صفقة أثارت جدلًا واسعًا.

الزمالك لم يدعم مركز الجناح الأيمن الذي يعاني فراغًا كبيرًا رغم رحيل زيزو واعتزال محمود عبد الرازق "شيكابالا" بخلاف أن شيكو بانزا يلعب في مركز الجناح الأيسر.

ودعم الزمالك خط الهجوم بصفقتين بجانب ضم حارس جديد رغم امتلاك 3 عناصر في المركز ذاته، بينما يعاني الفريق قصورًا واضحًا في مراكز أخرى مثل خط الوسط المدافع والجناح الهجومي.