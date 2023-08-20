وفاة 7 أشخاص في حادث اصطدام حافلة تقل جماهير كورنثيانز البرازيلي
أعلنت هيئة الإطفاء في ولاية ميناس جرايس البرازيلية وفاة سبعة أشخاص في حادث اصطدام حافلة، صباح اليوم الأحد.
وكانت الحافلة تقل جماهير كورنثيانز المنافس في الدوري البرازيلي لكرة القدم بعد حضور مباراة أمام كروزيرو في بيلو هوريزونتي.
ووفقا لهيئة الإطفاء، قال الركاب إن الحافلة كانت تقل 43 شخصا قبل اصطدامها وانقلابها في حدود الساعة 0250 بالتوقيت المحلي.
وأعلنت هيئة الإطفاء إصابة 36 شخصا، حيث نُقل 27 منهم إلى المستشفى، من بينهم شخص في حالة خطيرة لكنها مستقرة.
وقدم كورنثيانز وعدة أندية التعازي إلى أهالي الضحايا.
كما قدم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وهو مشجع كورنثيانز، تعازيه إلى أسر وأصدقاء الضحايا.
وكتب لولا في مواقع التواصل الاجتماعي: "أتمنى شفاء المصابين، والتحقيق في أسباب الحادث. نسعى للأمان وحافلات بحالة جيدة على الطرق؛ لأنه من المستحيل استعادة من فقدناهم".