وفاة 7 أشخاص في حادث اصطدام حافلة تقل جماهير كورنثيانز البرازيلي

وكانت الحافلة تقل جماهير كورنثيانز المنافس في الدوري البرازيلي لكرة القدم بعد حضور مباراة أمام كروزيرو في بيلو هوريزونتي.

ووفقا لهيئة الإطفاء، قال الركاب إن الحافلة كانت تقل 43 شخصا قبل اصطدامها وانقلابها في حدود الساعة 0250 بالتوقيت المحلي.

وأعلنت هيئة الإطفاء إصابة 36 شخصا، حيث نُقل 27 منهم إلى المستشفى، من بينهم شخص في حالة خطيرة لكنها مستقرة.

وقدم كورنثيانز وعدة أندية التعازي إلى أهالي الضحايا.