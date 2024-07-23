خاض سون هيونغ-مين، نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، تحديًا فريدًا من نوعه؛ إذ واجه 100 امرأة داخل ملعب كرة قدم في نفس الوقت.

وتم الكشف عن هذا التحدي المثير للاهتمام من خلال قناة يوتيوب "Shoot for Love"، حيث شارك سون في فعالية "Super Sunday" التي أقيمت في أحد الملاعب في مدينة سيوون للاحتفال ببطولة Gatorade 5v5 للسيدات لعام 2024، وفقًا لما ذكره موقع "sports.news.nate".

وشهدت الفعالية مشاركة حوالي 120 لاعبة من 15 فريقًا نسائيًّا من جميع أنحاء البلاد، حيث استمتعن بوقت ممتع مع سون هيونغ-مين.

وحاول نجم توتنهام تسجيل هدف من خلال اختراق دفاع 100 لاعبة كرة قدم في نفس الوقت، لكنه واجه صعوبة كبيرة في اجتيازهن، حيث وقفت ضده الفتيات في منتصف الملعب.

وعلى الرغم من محاولات سون هيونغ-مين لإبراز المراوغة والمهارات الفردية العالية، لم يتمكن من إيجاد مساحة كافية للتقدم.

وبعد فشله في المحاولة الأولى، ضحك سون، وقال: "يا إلهي، ماذا أفعل؟ هذا صعب للغاية".

واستمر النجم الكوري في المحاولات، لكنه فشل مرة أخرى، وحتى أنه سقط على الأرض أثناء محاولاته للمراوغة.

وفي النهاية، استسلم سون هيونغ-مين وانهار على الأرض من الإرهاق.

ويسعى توتنهام لتمديد عقد الكوري الجنوبي سون في الفترة المقبلة؛ كونه أحد العناصر الأساسية للفريق، وفقًا لما يقدمه من مستوى مميز خلال السنوات الماضية.

ويرغب توتنهام في تمديد عقد سون لمدة موسم إضافي حتى نهاية عام 2026، علمًا بأن عقد اللاعب الحالي سينتهي في عام 2025.