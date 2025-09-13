يوفنتوس ضد إنتر ميلان.. 5 أشياء يجب أن تعرفها عن الكلاسيكو الإيطالي

كتب – نور الدين ميفراني

يلتقي يوفنتوس وإنتر ميلان في قمة مبكرة، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري الإيطالي، وتعد المواجهة "كلاسيكو إيطاليا الأول"، فيما تعد مواجهة "السيدة العجوز" وميلان الكلاسيكو الثاني.

وتتجه الأنظار لمباراة القمة لكونها جاءت في وقت مبكر وسط بداية متباينة بين الناديين ولمعرفة نواياهم في الصراع على اللقب رغم كونها في بداية "الكالتشيو".

وهناك 5 أشياء يجب معرفتها عن الكلاسيكو الإيطالي المثير.

لماذا كلاسيكو إيطاليا الأول؟

تعد مواجهة يوفنتوس وإنتر ميلان كلاسيكو إيطاليا الأول، لأن الفريقين الأكثر تتويجا بلقب الدوري الإيطالي.

وتوج يوفنتوس باللقب 36 مرة، فيما فاز إنتر ميلان 20 مرة متقدما على آسي ميلان 19 مرة.

بداية متباينة

حقق يوفنتوس بداية جيدة، فقد فاز في مباراتين على بارما وجنوى، فيما إنتر ميلان حقق الفوز على تورينو وخسر أمام أودينيزي.

اختبار ليوفنتوس

ابتعد يوفنتوس عن لقب الدوري الإيطالي في الخمسة مواسم الأخيرة، ويسعى لاستعادة العرش الضائع، وحال الفوز على إنتر ميلان سيبتعد مبكرا بفارق 6 نقاط عن أبرز منافسيه.

وتعد المباراة أول اختبار حقيقي لفريق يوفنتوس ومدربه الكرواتي إيغور تودور هذا الموسم، خصوصا أنها تقام على ملعبه.

حدث تاريخي

سيتمكن المشجعون والمشاهدون من تتبع المباراة عبر كاميرا مثبتة على ملابس الحكم، وهي تجربة بدأت في كأس العالم للأندية التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية وحققت نجاحا كبيرا.

واختيرَ الدوري الإيطالي من بين الدوريات الأوروبية الكبرى لتجريب التقنية الجديدة، التي تهدف لإثراء الإنتاج التلفزيوني بآفاق جديدة ومحتوى أفضل للمشاهدين.

إنتر ميلان أوقف سلسلة يوفنتوس التاريخية

سيطر يوفنتوس على لقب الدوري الإيطالي لمدة 9 مواسم في إنجاز تاريخي من موسم 2011-2012 إلى 2019-2020 ، قبل أن يوقف إنتر ميلان السلسلة بفوزه بلقب الدوري موسم 2020-2021.