ستقام في الرياض.. موعد قرعة كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية)

موعد القرعة

ويُنظم حفل قرعة البطولة، غدًا الإثنين، الموافق الـ6 من مارس الجاري بالرياض العاصمة السعودية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، 9 مساء بتوقيت الإمارات.

ويرشح كل اتحاد محلي ناديا واحدا يكون ترتيبه من الأول للرابع في موسم 2021-2022، لتكون الأندية المشاركة هي المتأهلة من الدور التمهيدي وسبعة أندية من آسيا وخمسة من أفريقيا وتقام المباريات بطريقة الذهاب والإياب بين 24 ناديا ليتأهل منها 12 ناديا للدور الثاني، الذي يقام أيضا بنظام الذهاب والإياب على أن يتأهل ستة أندية للنهائيات.

ويضم الدور النهائي الأندية الستة المتأهلة من الدور الثاني ويضاف إليها أربعة أندية بالتأهل المباشر، بالإضافة إلى ستة أندية تتأهل حسب تصنيف اتحاداتها في تصنيف الاتحاد الدولي (الفيفا) لشهر ديسمبر 2022، وهي الأندية أبطال الدوري لموسم 2021-2022 في كل من المغرب وتونس ومصر والجزائر والسعودية وقطر.

وتُقام المباريات بنظام التجمع بين 16 ناديا تُقسم على أربع مجموعات بالقرعة، ويشارك بكل مجموعة أربعة أندية بنظام الدوري من دور واحد ويتأهل أول وثاني كل مجموعة لدور الثمانية على أن تُقام مباريات أدوار الثمانية وقبل النهائي والنهائي بنظام خروج المغلوب.