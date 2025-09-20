شيانتيك تبلغ نهائي كوريا المفتوحة للتنس بعد خوض مباراتين في يوم واحد

بلغت إيغا شيانتيك نهائي بطولة كوريا المفتوحة للتنس، التي شهدت سقوط أمطار غزيرة، اليوم السبت، بعد فوزها على باربورا كريتشيكوفا في دور الثمانية ومايا جوينت في قبل النهائي لتخوض مواجهة على اللقب أمام كاترينا سينياكوفا أو إيكاترينا ألكسندروفا.

استهلت شيانتيك اليوم بفوزها على كريتشيكوفا، الحائزة لقبين في الفردي بالبطولات الأربع الكبرى، 6-صفر و6-3 في مباراة دور الثمانية المؤجلة من أمس الجمعة بسبب استمرار هطول الأمطار.

أخبار ذات علاقة شيانتيك تسحق أرانغو في الدور الأول ببطولة أمريكا المفتوحة

أخبار ذات علاقة شيانتيك تهزم باوليني وتحصد لقبها الأول في بطولة سينسناتي للتنس

وعادت اللاعبة البولندية (24 عاما) بعدها بوقت قصير لتكتسح جوينت 6-صفر و6-2.

وجدت المراهقة الأسترالية جوينت، التي فازت في وقت سابق على كلارا تاوسون 6-صفر و6-3، نفسها في ورطة كبيرة أمام شيانتيك التي كانت في قمة التركيز، واستسلمت بهدوء في المجموعة الأولى على الملعب الرئيس وخسرتها في 25 دقيقة فقط.

تذبذب أداء المصنفة الأولى لفترة وجيزة في المجموعة الثانية لتمنح جوينت فرصة لكسر إرسالها، لكن سرعان ما عادت لتتقدم ولم تنظر خلفها أبدا بدءًا من تلك اللحظة، إذ أنهت المباراة بضربة ساحقة من على الشبكة.

أخبار ذات علاقة إيغا شيانتيك تتوج ببطولة ويمبلدون للتنس بإنجاز تاريخي جديد (فيديو)

وتأمل شيانتيك أن تحتفل بأول ظهور لها في العاصمة الكورية الجنوبية بتحقيق ثالث ألقابها هذا الموسم.

كما تتطلع المصنفة الثانية عالميا إلى تقليص الفارق مع المصنفة الأولى أرينا سبالينكا التي انسحبت من بطولة الصين المفتوحة المقرر انطلاقها في بكين الأسبوع المقبل بعد تعرضها لإصابة طفيفة خلال مشوارها للفوز بلقب بطولة أمريكا المفتوحة.

وبلغت التشيكية سينياكوفا الدور قبل النهائي في وقت سابق بفوزها 6-1 و7-5 على سوزان لامنس بعد تأهل الروسية ألكسندروفا المصنفة الثانية عقب فوزها 6-2 و6-3 على إيلا سيدل في مباراتين أخريين في دور الثمانية تأجلتا بسبب الأمطار.