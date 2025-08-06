الموعد والقنوات المجانية الناقلة لمباراة الهلال وبالينغن الودية

يستهل نادي الهلال السعودي، اليوم الأربعاء، مبارياته الودية بمواجهة بالينغن الألماني، التي تقام ضمن الاستعداد للموسم الجديد 2025-2026، حيث يتواجد "الزعيم" في ألمانيا ضمن الفترة التحضيرية للموسم الجديد.

وتقام مباراة الهلال وبالينغن على ملعب "بيزربا آرينا، ضمن الاستعدادات بالموسم التحضيري قبل انطلاق الموسم الجديد لدوري روشن للمحترفين في الـ28 من أغسطس الجاري.

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وبدأ فريق الهلال معسكره التحضيري في ألمانيا بتأخير نسبي مقارنة ببقية فرق دوري روشن، بسبب مشاركته المتأخرة في كأس العالم للأندية 2025، والتي بلغ فيها الدور ربع النهائي؛ ما أثر في جدول استعداداته للموسم الجديد.

ووصلت بعثة فريق الهلال إلى ألمانيا يوم الخميس الـ31 من يوليو، فيما خاضت أول حصة تدريبية يوم الجمعة الـ1 من أغسطس الجاري.

وسيتخلّل المعسكر الخارجي 3 مباريات أيام 6 و10 و14 أغسطس، بجانب ودية واحدة في "الرياض"، وذلك لاختبار الجاهزية والانسجام الفني، على أن تُعلن تفاصيل هذه المباريات لاحقًا.

وكانت إدارة الهلال قررت الاعتذار عن المشاركة في بطولة السوبر السعودي هذا الصيف، من أجل منح الفريق أفضل فرصة ممكنة للاستشفاء والتركيز الكامل على التحضيرات، خصوصًا بعد موسم صعب أنهاه الهلال دون أي ألقاب محلية أو قارية، عقب خسارة لقب الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا للنخبة.

وأصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم بيانا رسميا، أفادت فيه بأن الهلال، بعد امتناعه عن المشاركة في المسابقة، ثبتت مخالفته "للمادة (59-3) من لائحة الانضباط والأخلاق، بالانسحاب من بطولة السوبر المحلي".

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وبناء على ذلك، قررت اللجنة حرمان الهلال من المشاركة في النسخة المقبلة من السوبر 2026/2027، وتغريمه 500 ألف ريال تؤدى للاتحاد السعودي لكرة القدم.

كما قررت اللجنة حرمان "الزعيم" من أي مبالغ مالية مخصصة لمسابقة كأس السوبر للموسم الرياضي 2025/2026.

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة الهلال وبالينغن في تمام الساعة الـ07:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتذاع عبر تطبيق “STC TV”.