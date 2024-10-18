ياسين بونو يعود لنادي الهلال في "توقيت حاسم"

تلقى نادي الهلال السعودي ضربة قوية بإصابة حارس مرماه المغربي ياسين بونو والتي تعرض لها في فترة التوقف الدولي الماضية مع منتخب بلاده.

وغادر بونو مباراة المنتخب المغربي أمام أفريقيا الوسطى بالجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2025.

وأعلن الهلال عبر حسابه بمنصة إكس أن ياسين بونو تعرض لتمدد في العضلة الخلفية دون الكشف عن مدة غيابه عن المستطيل الأخضر.

وكشفت صحيفة "الرياضية" عن مدة غياب ياسين بونو بسبب الإصابة التي تبعده عن المستطيل الأخضر لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى 3 أسابيع.

وأشارت مصادر للصحيفة إلى أن ياسين بونو سيعود أمام النصر في لقاء ديربي العاصمة السعودية الرياض ضمن الجولة التاسعة لدوري روشن للمحترفين حال تعافيه بعد مرور أسبوعين.

ويغيب ياسين بونو عن مواجهات الهلال ضد الفيحاء والتعاون في دوري روشن بجانب لقاء العين الإماراتي بدوري أبطال آسيا للنخبة ثم مواجهة الطائي في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويعد حارس المرمى المغربي أحد أبرز نجوم الهلال الذين أسهموا في تحقيق الثلاثية في الموسم الماضي بتألقه اللافت مع الفريق السعودي.