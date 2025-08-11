الاتحاد السعودي يتخذ قرارا صارما تجاه النصر

اتخذت إدارة نادي الاتحاد السعودي قرارًا صارمًا تجاه نظيرتها في النصر بعد الدخول في مفاوضات شاقة معها لضم عبد الإله العمري، لاعب "العالمي" في الميركاتو الحالي.

وقضى اللاعب الموسم الماضي معارًا من النصر للاتحاد وأسهم في تتويج الفريق بلقبي الدوري السعودي وكأس الملك.

ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فإن الاتحاد قرر صرف النظر عن ضم اللاعب الدولي بسبب المطالب المالية المرتفعة من النصر.

وأوضحت أن إدارة النصر طالبت بالحصول على 70 مليون ريال سعودي من أجل بيع عقد العمري، وهو ما رأته الإدارة رقمًا مبالغًا فيه.

وأشارت إلى أن إدارة الاتحاد اقتربت من الاستقرار على قائمة الفريق للموسم المقبل مع استمرار أغلب عناصر الموسم الماضي، باستثناء فواز الصقور ومحمد المحاسنة وعبد الإله هوساوي.

وذكرت تقارير سابقة أن البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب النصر السعودي، أصرَّ على استمرار العمري في صفوف الفريق للموسم المقبل بسبب حاجته لخدماته.

نادي الاتحاد يستعد لمواجهة النصر يوم الـ19 من أغسطس الجاري في نصف نهائي كأس السوبر السعودي في هونغ كونغ.

صاحب الـ 28 عامًا خاض الموسم الماضي 21 مباراة وتوج بلقب الدوري مع "النمور".

وبقميص النصر لعب 131 مباراة سجل 9 أهداف وصنع 5 في جميع المسابقات.

وشارك عبد الإله العمري في 25 مباراة دولية مع المنتخب السعودي، نجح خلالها في تسجيل هدف وحيد.