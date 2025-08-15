صورة العام.. ناد كبير يفاجئ جماهيره بكريستيانو رونالدو وجورجينا (شاهد)

أشعل نادي غرناطة الإسباني مواقع التواصل الاجتماعي بفكرة طريفة قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد، بعدما استغل الحدث الأبرز الذي شغل العالم أخيرًا والمتمثل في إعلان كريستيانو رونالدو خطبته لجورجينا رودريغيز.

قبل أيام، كانت علاقة النجم البرتغالي وخطيبته الأرجنتينية المولد محور حديث وسائل الإعلام ومنصات التواصل، بعد أن نشرت جورجينا صورة على إنستغرام تظهر الخاتم الماسي الفاخر الذي وضعه رونالدو في إصبعها، لتعلن موافقتها على طلب الزواج الذي طال انتظاره وهي في عمر 31 عامًا.

الصورة الأصلية تحولت إلى حديث عالمي، إذ سارعت العديد من العلامات التجارية والمنصات إلى استغلالها في حملات ترويجية مرتبطة بفعالياتها المختلفة.

إبداع في استغلال صورة رونالدو وجورجينا

لكن غرناطة، بلمسة إبداعية، قرر تقديم استغلال مختلف للحدث، إذ نشر عبر حسابه الرسمي على إنستغرام صورة تحاكي اللقطة الشهيرة لجورجينا، لكن مع إضافة قميص الفريق.

فيما حمل الخاتم في الصورة شعار النادي، مرفقًا بتعليق: "نبدأ موسمًا جديدًا معًا".

وأرفق الحساب الرسمي للنادي الإسباني رموزًا تعبيرية لقلبين بالأحمر والأبيض، وهي الألوان الشهيرة لقميص فريق غرناطة.