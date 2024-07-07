رسميًا.. النصر الإماراتي يعلن التعاقد مع علي مبخوت

أعلن نادي النصر الإماراتي تعاقده رسميًا مع علي مبخوت مهاجم فريق الجزيرة السابق الهداف التاريخي لدوري أدنوك للمحترفين، في صفقة انتقال حر.

وانتهى عقد علي مبخوت مع الجزيرة بنهاية الموسم الماضي 2023-2024، وانضم رسميًا مساء اليوم الأحد إلى النصر.

ونشر نادي النصر صورة للاعب صفحته الرسمية بمنصة "إكس"، أرفقها ببيان مقتضب قال فيه: "السابعة بتوقيت النصر الهداف التاريخيّ للإمارات علي مبخوت .. نصراوي".

واجتاز مبخوت الفحص الطبي بنجاح مع النصر، ليتم الإعلان رسميًا عن انضمامه إلى صفوف الفريق.

يذكر أن علي مبخوت لعب مع الجزيرة لمدة 16 موسمًا، ونجح خلال هذه الفترة أن يكون الهداف التاريخي للدوري الإماراتي برصيد 218 هدفًا.

وتوج مبخوت بـ8 ألقاب مع الجزيرة، بواقع 3 ألقاب دوري، وكأس رئيس الإمارات 3 مرات، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي موسم 2009 – 2010، وكأس السوبر الإماراتي 2021.

كما يعد علي مبخوت الهداف التاريخي لمنتخب الإمارات الوطني برصيد 85 هدفًا.

وحصل مبخوت أيضًا على لقب هداف كأس الخليج مرتين، وهداف كأس آسيا في العام 2015، وهو صاحب أسرع هدف في تاريخ النهائيات الآسيوية.