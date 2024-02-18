تفاصيل الجلسة.. رد الخطيب على عروض إمام عاشور الاحترافية

عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، جلسة مع إمام عاشور، طالبه خلالها بالتركيز مع الفريق وعدم الالتفات للعروض التي يتلقاها للرحيل.

وقال مصدر، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن إمام عاشور تلقى ٣ عروض خارجية من الدوري السعودي والتركي للرحيل عن الأهلي نهاية الموسم الحالي، ومعرفة المبلغ الذي يريده الأهلي للاستغناء عن اللاعب.

وأكد أن الأهلي رفض جميع العروض، كما رفض حتى مناقشتها من الأساس، وتمسك باستمرار اللاعب في الفترة المقبلة.

واختتم الخطيب جلسته مع إمام عاشور بالقول: "أنت مش للبيع ومش هتمشي من الأهلي الفترة المقبلة نهائيا".

وينتهي عقد إمام عاشور مع الأهلي في يونيو 2028، وقد انتقل للفريق من ميتلاند الدنماركي في يوليو الماضي.

وبحسب موقع "transfermarkt"، لعب إمام عاشور للأهلي 20 مباراة، سجل فيها هدفين وصنع 5.

ويملك الأهلي 14 نقطة من 6 مباريات في الدوري المصري، و6 نقاط من 4 مباريات في دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مع ميدياما الغاني في الجولة الخامسة من دور الـ16 بدوري أبطال أفريقيا.