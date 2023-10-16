كيف يمكن لهالاند وأوديغارد التأهل لبطولة الأمم الأوروبية 2024؟

تغلب منتخب إسبانيا على نظيره النرويجي بهدف نظيف، في المباراة التي أُقيمت على استاد أوليفال، لحساب الجولة السابعة من تصفيات أمم أوروبا، مساء الأحد.

وبتلك النتيجة، خسر منتخب النرويج بقيادة نجميه إرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي، وأوديغارد، نجم آرسنال، فرصة التأهل المباشر إلى بطولة كأس أمم أوروبا، حيث ضمن منتخبا إسبانيا وإسكتلندا التأهل لأمم أوروبا عن تلك المجموعة.

وتقاسم منتخبا إسبانيا واسكتلندا صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 15 نقطة، بعد خوضهما 6 مباريات في المجموعة، فيما تجمد رصيد منتخب النرويج، الذي لعب 7 لقاءات ولم تبق له سوى مواجهة واحدة في التصفيات، عند 10 نقاط في المركز الثالث، ليصبح أقصى رصيد من الممكن أن يصل إليه بنهاية المجموعة هو 13 نقطة.