كيف يمكن لهالاند وأوديغارد التأهل لبطولة الأمم الأوروبية 2024؟
تغلب منتخب إسبانيا على نظيره النرويجي بهدف نظيف، في المباراة التي أُقيمت على استاد أوليفال، لحساب الجولة السابعة من تصفيات أمم أوروبا، مساء الأحد.
وبتلك النتيجة، خسر منتخب النرويج بقيادة نجميه إرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي، وأوديغارد، نجم آرسنال، فرصة التأهل المباشر إلى بطولة كأس أمم أوروبا، حيث ضمن منتخبا إسبانيا وإسكتلندا التأهل لأمم أوروبا عن تلك المجموعة.
وتقاسم منتخبا إسبانيا واسكتلندا صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 15 نقطة، بعد خوضهما 6 مباريات في المجموعة، فيما تجمد رصيد منتخب النرويج، الذي لعب 7 لقاءات ولم تبق له سوى مواجهة واحدة في التصفيات، عند 10 نقاط في المركز الثالث، ليصبح أقصى رصيد من الممكن أن يصل إليه بنهاية المجموعة هو 13 نقطة.
فرصة التأهل الضئيلة
وخسرت النرويج فرصة التأهل مباشرة إلى يورو 2024 عن طريق التصفيات اليورو، لكن لديهم فرصة أخرى للتأهل عن طريق بطولة دوري الأمم الأوروبية.
نظام التأهل لليورو
ستقام بطولة يورو 2024 بمشاركة 24 منتخبًا موزعة على 6 مجموعات في كل مجموعة 4 فرق.
وقُسمت المنتخبات الأوروبية إلى 10 مجموعات في التصفيات تحتوي بعضها على 6 فرق وأخرى على 5 فرق، وبشكلٍ عام يتأهل منها صاحب المركز الأول والثاني مباشرةً إلى اليورو، بالإضافة إلى المستضيف ألمانيا، ليكون عدد المتأهلين بشكل مباشر إلى البطولة 21 منتخبًا.
بينما سيتبقى 3 منتخبات تحسم تأهلها للبطولة من خلال تواجدها في المربع الذهبي الخاص بنسخة دوري الأمم الأوروبية الأخيرة، والذي شهد تواجد منتخبات إسبانيا وهولندا وإيطاليا وكرواتيا.
ومن ضمن منتخبات المربع الذهبي لدوري الأمم الأوروبية، نجح فقط منتخب إسبانيا في حسم صعوده بشكل مباشر ليورو 2024، ولم يتم حسم موقف هولندا وإيطاليا وكرواتيا حتى الآن.
فرص تأهل النرويج
ويعد تأهل النرويج إلى الملحق مرتبطًا بتأهل منتخب صربيا المباشر من مجموعته، والذي لديه مباراة مهمة يوم الثلاثاء أمام منتخب مونتينغرو صاحب المركز الثالث، وحال فوزهم سيضمنوا بنسبة كبيرة التأهل للبطولة، ليكون أمام النرويج فرصة للوصول إلى الملحق المؤهل من دوري الأمم، أما في حالة فوز مونتينغرو على صربيا فستتأهل الأخيرة إلى الملحق والنرويج ستغادر بشكل رسمي.
وتأهل ثلاثة المنتخبات المتبقية، سيكون عن طريق خوض ملحق مرتبط ببطولة دوري الأمم الأوروبية 2022-2023، ويقام في الفترة من 21 إلى 26 مارس 2024.
ويتم خوض المحلق من خلال اختيار 12 منتخبًا من خلال مشوارهم في دوري الأمم، أصحاب المركز الأول والثاني والثالث، وفي حال تأهلهم عبر التصفيات يتم استبدالهم بصاحب التصنيف التالي في المستوى.