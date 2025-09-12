ردّ حاسم من زوجة رافينيا على أنباء غضبه من أنشيلوتي (صورة)

دخلت تايا بيلولي، زوجة مهاجم المنتخب البرازيلي ونجم نادي برشلونة رافينيا، على الخط في ما سُمي بأزمة زوجها مع مدرب منتخب السامبا كارلو أنشيلوتي وغضبه من المدرب الإيطالي خلال مباراة البرازيل وبوليفيا يوم الثلاثاء الماضي في الجولة الأخيرة من تصفيات منطقة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.

وراجت تقارير إخبارية إسبانية حول خلافات في محيط المنتخب البرازيلي وحالة من الغضب انتابت رافينيا تجاه أنشيلوتي المدير بسبب مشاركته في لقاء بوليفيا.

ونشرت صحيفة وكانت صحيفة "سبورت" الإسبانية المقربة من برشلونة أخبارا مفادها أن رافينيا أبدى حالة من الغضب والاستياء من قرار أنشيلوتي بعد مشاركته لفترة من الوقت في مباراة البرازيل أمام بوليفيا، والتي كانت نتيجتها لا تعني الكثير لمنتخب السامبا، ما أثار جدلًا واسعًا حول وجود توتر بين الطرفين.

زوجة رافينيا التي تظهر باستمرار في نشاط النجم البرازيلي لبرشلونة سواء الشخصي أو الرياضي تدخلت لتنفي تلك المزاعم عندما نشرت عبر حسابها على "انستغرام".

وأكدت التزام زوجها مع ناديه ومنتخب بلاده دون أي خلافات مع الجهاز الفني للبرازيل.

وقالت تايا بيلولي: "غير صحيح ما يقال من رافينيا وصل إلى المنزل في الرابعة صباحا وكان لديه طائرة في السابعة للذهاب إلى المنتخب، بعد أن لعب مع برشلونة كان سيذهب مباشرة إلى البرازيل لخوض المباراة الأخيرة في التصفيات".

أخبار ذات علاقة أنشيلوتي يُكمل الفضيحة.. هجوم كبير على المدرب الإيطالي بسبب رافينيا

وخسر منتخب البرازيل (1 ـ 0) أمام بوليفيا في العاصمة لاباز ليتأهل الأخير إلى تصفيات الملحق العالمي من أجل المنافسة على بطاقة سابعة مؤهلة لكأس العالم 2026 بعد أن حل في المركز السابع من منطقة أمريكا الجنوبية.

أخبار ذات علاقة بوليفيا تصعق البرازيل وتتأهل لملحق تصفيات كأس العالم 2026

وتأهلت عن تصفيات تلك المنطقة 6 منتخبات مباشرة للنهائيات المقبلة وهي الأرجنتين (حامل اللقب) والبرازيل والإكوادور وكولومبيا وأروغواي وباراغواي.