أزمة بين النصر ويوفنتوس تهدد بإتمام صفقة تشيزني

كشفت تقارير صحفية عن وجود أزمة بين نادي النصر السعودي ونظيره يوفنتوس بشأن مفاوضات ضم البولندي فويتشيك تشيزني، حارس مرمى الفريق الإيطالي، للعالمي، في الميركاتو الصيفي.

ويرتبط تشيزيني بعقد مع يوفنتوس حتى صيف 2025، ويعتبر الحارس الأول للفريق بدفاعه عن ألوان البيانكونيري في 35 مباراة الموسم الماضي.

نادي النصر يرغب في إيجاد حارس جديد، في ظل الاستقرار على رحيل الكولمبي ديفيد أوسبينا عن صفوف النادي في صيف 2024.

وقالت صحيفة "Corriere dello Sport"، إن "عملية انتقال تشيزني إلى النصر تتباطأ، حيث لا تزال هناك مسافة بين يوفنتوس والنادي السعودي".