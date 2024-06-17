أزمة بين النصر ويوفنتوس تهدد بإتمام صفقة تشيزني
كشفت تقارير صحفية عن وجود أزمة بين نادي النصر السعودي ونظيره يوفنتوس بشأن مفاوضات ضم البولندي فويتشيك تشيزني، حارس مرمى الفريق الإيطالي، للعالمي، في الميركاتو الصيفي.
ويرتبط تشيزيني بعقد مع يوفنتوس حتى صيف 2025، ويعتبر الحارس الأول للفريق بدفاعه عن ألوان البيانكونيري في 35 مباراة الموسم الماضي.
نادي النصر يرغب في إيجاد حارس جديد، في ظل الاستقرار على رحيل الكولمبي ديفيد أوسبينا عن صفوف النادي في صيف 2024.
وقالت صحيفة "Corriere dello Sport"، إن "عملية انتقال تشيزني إلى النصر تتباطأ، حيث لا تزال هناك مسافة بين يوفنتوس والنادي السعودي".
وأضاف التقرير: "ورغم أن حارس المرمى البولندي وافق على عقد لمدة عامين تبلغ قيمته حوالي 20 مليون يورو لكل موسم، إلا أن الأندية لا تستطيع الاتفاق على رسوم انتقاله، إذ يريد يوفنتوس ما لا يقل عن 5 ملايين يورو، لكن النصر يعرض 3 ملايين يورو فقط".
وكان الصحفي الإيطالي فابريزو رومانو ذكر سابقا أن صفقة انتقال الحارس البولندي للعالمي تبدو معلقة في الوقت الحالي؛ بسبب موقف مسؤولي النصر، وعدم الاستقرار على اسم بديل.
يذكر أن تشيزني لعب 35 مباراة الموسم الماضي مع يوفنتوس استقبل خلالها 30 هدفا، بينما حافظ على نظافة شباكه في 15 مباراة.
ويلعب الحارس البولندي مع السيدة العجوز منذ 2017.
ولعِب تشيزني 252 مباراة بقميص يوفنتوس، وتوج معه بـ8 ألقاب.