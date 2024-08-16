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سلوت يعلق على ضياع صفقة ليفربول ومستقبل صلاح

سلوت يعلق على ضياع صفقة ليفربول ومستقبل صلاح
أرني سلوت مدرب ليفربول الإنجليزي
إرم نيوز
إرم نيوز
16 أغسطس 2024، 10:47 ص

علق الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على ضياع صفقة التعاقد مع مارتن زوبيميندي نجم خط وسط منتخب إسبانيا ونادي ريال سوسييداد الإسباني.

ولم يتعاقد ليفربول مع أي صفقات جديدة لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد الذي يفتتحه الريدز بمواجهة إيبسويتش تاون بالجولة الأولى للدوري الإنجليزي غدًا السبت.

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي، اليوم الجمعة، إن صفقة زوبيميندي لم تكتمل رغم التفاوض لضمه في الفترة الأخيرة.

وأوضح أن لاعب ريال سوسييداد كان مطلوبًا من جانب فريق ليفربول ولكنه قرر عدم الانضمام للفريق.

وأضاف:" انسحبنا أيضًا من الصفقة، لدينا فريق قوي وليس من السهل العثور على لاعبين يدعمون هذا الفريق".

وعلق سلوت أيضًا على مستقبل المصري محمد صلاح الذي ينتهي عقده في صيف 2025 بجانب الثنائي الهولندي فيرجيل فان دايك والإنجليزي ترينت أرنولد.

وقال مدرب ليفربول:" أعتقد أن هذا المكان ليس مناسبًا للحديث عن عقود اللاعبين وكل ما أستطيع قوله إنهم في التشكيل الخاص بمباراة إيبسويتش تاون".

وأشار إلى أنه لا يعلم حقيقة وجود مفاوضات لتجديد عقود اللاعبين الثلاثة من عدمه وكل ما يشغل تركيزه حاليًا مباراة افتتاح مشوار فريقه بالدوري الإنجليزي.

 

 

 

 

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