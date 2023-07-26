"أتيت من أجل رونالدو".. نيمار يحرج اليوتيوبر "سبيد" عقب مباراة النصر وباريس سان جيرمان (فيديو)
أحرج البرازيلي نيمار داسيلفا، نجم باريس سان جيرمان، صانع المحتوى الشهير "سبيد"، والمعروف عنه عشقه الكبير للبرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث تقابل الثنائي بعد المباراة الودية التي جمعت باريس سان جيرمان والنصر السعودي، اليوم الثلاثاء، في معسكرهما المقام في اليابان.
وشارك رونالدو في تعادل النصر السلبي مع باريس سان جيرمان الفرنسي خلال المباراة الودية التي جمعت الطرفين خلال الجولة الاستعدادية المقامة في اليابان، تمهيدًا لخوض منافسات الموسم الجديد 2023-2024.
وشهدت المدرجات حضور "سبيد" لمؤازرة كريستيانو رونالدو، حيث ارتدى قميص نادي النصر الذي يحمل اسم ورقم النجم البرتغالي.
وعقب المباراة تقابل "سبيد" مع النجم البرازيلي نيمار، حيث بدا متحمسًا بشدة وكان يرتدي قميص منتخب البرازيل ليدور بينهما حديث طريف، وسأله نيمار: "هل جئت لرؤية المباراة؟"، ليرد "سبيد": "نعم بالطبع. جئت إلى هنا لرؤيتك، لكنه نيمار ردَّ ضاحكًا: "لا، العالم كله يعلم أنك جئت إلى هنا من أجل رونالدو".
وكان سبيد قد ظهر، الأسبوع الماضي، في مباراة الأرجنتيني ليونيل ميسي الأولى برفقة إنتر ميامي الأمريكي، والتي شهدت تألقًا لافتًا لبطل كأس العالم الذي سجل هدفًا قاتلًا من ركلة حرة مباشرة.
وشهدت المباراة أيضًا ظهور العديد من المشاهير أمثال كيم كارادشيان وأسطورة كرة السلة الأمريكية ليبرون جيمس، وبطلة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز.