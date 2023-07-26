"أتيت من أجل رونالدو".. نيمار يحرج اليوتيوبر "سبيد" عقب مباراة النصر وباريس سان جيرمان (فيديو)

أحرج البرازيلي نيمار داسيلفا، نجم باريس سان جيرمان، صانع المحتوى الشهير "سبيد"، والمعروف عنه عشقه الكبير للبرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث تقابل الثنائي بعد المباراة الودية التي جمعت باريس سان جيرمان والنصر السعودي، اليوم الثلاثاء، في معسكرهما المقام في اليابان.

وشارك رونالدو في تعادل النصر السلبي مع باريس سان جيرمان الفرنسي خلال المباراة الودية التي جمعت الطرفين خلال الجولة الاستعدادية المقامة في اليابان، تمهيدًا لخوض منافسات الموسم الجديد 2023-2024.

وشهدت المدرجات حضور "سبيد" لمؤازرة كريستيانو رونالدو، حيث ارتدى قميص نادي النصر الذي يحمل اسم ورقم النجم البرتغالي.