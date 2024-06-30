كوبا أمريكا: الأرجنتين تحصد العلامة الكاملة.. وكندا تصعد على حساب تشيلي

وفشل رفاق الحارس كلاوديو برافو في تسجيل أي هدف أمام كندا ليرتفع رصيد منتخب تشيلي إلى نقطتين في المركز الثالث ويودع كوبا أمريكا مبكرًا دون تحقيق أي انتصار.

وتأهل منتخب كندا في مشاركته الأولى بالبطولة إلى برع النهائي في وصافة الترتيب برصيد 4 نقاط.