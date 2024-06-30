كوبا أمريكا: الأرجنتين تحصد العلامة الكاملة.. وكندا تصعد على حساب تشيلي
عزز منتخب الأرجنتين صدارة ترتيب المجموعة الأولى ببطولة كوبا أمريكا 2024 المقامة حاليًا بالولايات المتحدة الأمريكية.
وحقق حامل اللقب فوزه الثالث على التوالي بالبطولة بتغلبه على بيرو بنتيجة 2-0 في الجولة الثالثة والأخيرة خلال المباراة التي أقيمت فجر الأحد.
سجل ثنائية المنتخب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في الدقيقتين 47 و86 بينما أضاع لياندرو باريديس ضربة جزاء لراقصي التانغو في الدقيقة 72.
وشهد اللقاء جلوس ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين على مقاعد البدلاء للإصابة كما نفذ المدرب ليونيل سكالوني عقوبة إيقافه وأدار اللقاء خارج الخطوط مساعده والتر صامويل.
ورفع منتخب الأرجنتين رصيده إلى 9 نقاط متصدرًا ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بينما ودع منتخب بيرو بقيادة مدربه خورخي فوساتي من مرحلة المجموعات باحتلال المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.
في الوقت ذاته، فجر منتخب كندا مفاجأة كبيرة بتعادله دون أهداف مع تشيلي بالجولة نفسها.
وشهد اللقاء حالة طرد من نصيب غابريال سوازو لاعب تشيلي في الدقيقة 27 بعد حصوله على الإنذار الثاني وسط جدل تحكيمي واسع.
وفشل رفاق الحارس كلاوديو برافو في تسجيل أي هدف أمام كندا ليرتفع رصيد منتخب تشيلي إلى نقطتين في المركز الثالث ويودع كوبا أمريكا مبكرًا دون تحقيق أي انتصار.
وتأهل منتخب كندا في مشاركته الأولى بالبطولة إلى برع النهائي في وصافة الترتيب برصيد 4 نقاط.