إيفرتون الإنجليزي ينقضّ على نجم بايرن ميونخ ومنتخب المغرب

اقترب النجم المغربي الواعد آدم أزنو من الرحيل عن بايرن ميونخ بعد موسم صعب قضى الجزء الأكبر منه في نادي فياريال الإسباني على سبيل الإعارة.

وصعد آدم أزنو (19 عاما) إلى الفريق الأول لبايرن ميونخ في بداية موسم 2024 ـ 2025، ولكنه لم يلعب سوى مباراتين اثنتين قبل أن ينتقل في بداية شهر فبراير الماضي إلى فياريال معارا لمدة 6 أشهر.

وعاد اللاعب المغربي إلى الفريق البافاري في يونيو 2025، وكان ضمن قائمة الفريق في كأس العالم للأندية، بعد أن اختاره المدرب البلجيكي فينسنت كومباني ضمن المجموعة التي بلغت ربع نهائي المونديال قبل الخسارة أمام باريس سان جيرمان (2 ـ0).

أخبار ذات علاقة مرابيح قياسية لبايرن ميونخ ودورتموند من عائدات البث التلفزيوني للبوندسليغا

وشارك أزنو، الذي ينتهي ارتباطه مع البايرن في 30 يونيو 2027، في 9 دقائق في كأس العالم للأندية وتحديدا في المباراة الافتتاحية لفريقه أمام أوكلاند سيتي (10 ـ0).

وبعودته من الإعارة، لا يبدو أن المدرب كومباني سيضم آدم أزنو لقائمة الفريق استعدادا للموسم المقبل، وهو ما دفع عدة أندية إنجليزية إلى متابعته بهدف التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أخبار ذات علاقة بايرن ميونخ يعلن تطورا جديدا بشأن إصابة "موسيالا"

وكشف موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي عن اهتمام جدي من قبل نادي إيفرتون الإنجليزي لضم المدافع المغربي الصاعد بشكل نهائي.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم التوصل إلى اتفاق بين بايرن ميونخ وإيفرتون بشأن انتقال آدم أزنو، بعد أن وافق الفريق الألماني على العرض المالي المقدم من إيفرتون.

أخبار ذات علاقة النصر السعودي يزاحم بايرن ميونخ على ضم نجم آرسنال

ووفقا لموقع "فوت ميركاتو"، سينتقل اللاعب المغربي إلى إيفرتون مقابل 11 مليون يورو، وسيسافر إلى إنجلترا للخضوع للفحص الطبي بداية الأسبوع المقبل قبل أن يوقع عقده مع الفريق.

ويعدّ آدم أزنو من المدافعين الصاعدين بقوة في تشكيلة بايرن، لكن المنافسة القوية في خط الدفاع مع لاعبين ذوي خبرة جعلته خارج حسابات المدرب فينسنت كومباني ما أجبره على البحث عن وجهة جديدة.

وخاض النجم المغربي مع فياريال، الذي انتقل إليه في النصف الثاني من موسم 2024 ـ 2025، 16 مباراة في الليغا.