الاتحاد الفرنسي يدافع عن حقوق لاعبيه في إبداء آرائهم السياسية

كان تورام صرح أنه يرى الوضع في فرنسا "خطيراً للغاية" بعد فوز حزب (التجمع الوطني) بقيادة لوبان في الانتخابات الأوروبية، داعياً إلى التصويت في الانتخابات العامة و"النضال يومياً كي لا يتكرر ذلك".

ونشر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بيانًا قال فيه: "منذ دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في التاسع من الشهر الجاري لانتخابات عامة مبكرة، سئُل جميع لاعبي المنتخب تقريباً عن هذا الأمر، وتمكن كل منهم من التعبير عن رأيه بحرية وفقاً لمعتقداته وآرائه".

وأكد اتحاد القدم الفرنسي في بيانه أنه يدافع عن مبدأ حرية التعبير وحتى الدعوة للتصويت باسم "المتطلبات الديمقراطية".

كما طالب البيان الجميع بتفهّم واحترام "حياده كمؤسسة وكذلك المنتخب الوطني المسؤول عنه"، مؤكداً ضرورة "تجنب أي ضغط أو استغلال سياسي للمنتخب الفرنسي".