الاتحاد الفرنسي يدافع عن حقوق لاعبيه في إبداء آرائهم السياسية
أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أنه يقف على "الحياد السياسي" بعد تصريحات لعدد من لاعبيه، أبرزهم ماركوس تورام، الذين دعوا الناخبين الفرنسيين للحيلولة دون فوز اليمين بقيادة مارين لوبان.
كان تورام صرح أنه يرى الوضع في فرنسا "خطيراً للغاية" بعد فوز حزب (التجمع الوطني) بقيادة لوبان في الانتخابات الأوروبية، داعياً إلى التصويت في الانتخابات العامة و"النضال يومياً كي لا يتكرر ذلك".
ونشر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بيانًا قال فيه: "منذ دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في التاسع من الشهر الجاري لانتخابات عامة مبكرة، سئُل جميع لاعبي المنتخب تقريباً عن هذا الأمر، وتمكن كل منهم من التعبير عن رأيه بحرية وفقاً لمعتقداته وآرائه".
وأكد اتحاد القدم الفرنسي في بيانه أنه يدافع عن مبدأ حرية التعبير وحتى الدعوة للتصويت باسم "المتطلبات الديمقراطية".
كما طالب البيان الجميع بتفهّم واحترام "حياده كمؤسسة وكذلك المنتخب الوطني المسؤول عنه"، مؤكداً ضرورة "تجنب أي ضغط أو استغلال سياسي للمنتخب الفرنسي".
ويستهل المنتخب الفرنسي، منافساته في بطولة يورو 2024، بمواجهة النمسا، ضمن منافسات المجموعة الرابعة.
وبعد خروجها المفاجئ من دور 16 في بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم واحتلال المركز الثاني على أرضها في نسخة البطولة في 2016 سيكون بوسع فرنسا تعويض هذا الإخفاق وتأكيد مكانتها في النسخة الحالية في ألمانيا بتحقيق فوز واضح على النمسا المتألقة غدا الإثنين.
وفاز المنتخب الفرنسي الأزرق بكل شيء على مستوى كرة القدم وأكثر من مرة لكنه لم يتوج بلقب البطولة الأوروبية منذ أكثر من عقدين كاملين بينما يسعى المدرب ديدييه ديشان وللمرة الثانية لأن يصبح أول رجل يفوز بلقبي كأس العالم وبطولة أوروبا كلاعب ومدرب.